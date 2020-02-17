新冠肺炎 习近平曝知情时间 美媒指与湖北官员竟甩锅

中共党刊《求是》发表文章称，中共总书记习近平早在年初就对武汉肺炎疫情提出要求。该文并列出习近平从1月7日到2月中旬就疫情防控进行指挥部署的时间线，美国之音今天报道称被认为是这位领导人对舆论指其处置不当错失防控疫情灾祸最佳时机的批评作自我辩护，并将责任归咎于地方层级。

广告 继续浏览后续

美国之音今天报道，习称早知疫情并提要求，与湖北官员互相“甩锅”？2020年突然袭来的新型冠状病毒肺炎疫情“黑天鹅”，令中国官方和民间措手不及。全国各地卫生系统正全力以赴应对疫情危机，如何阻断疫情蔓延，降低损失是中国当前面临最紧迫的任务。中国民间对官员在武汉疫情初期行动迟缓，众多患者得不到有效治疗颇为不满，北京当权者看来面临30年来罕见的巨大压力。

据该报道，2月16日出版的最新一期中共党刊《求是》杂志刊登了总书记习近平2月3日在中共中央常委会一次会议上的讲话。这篇署名习近平的文章称，“武汉新型冠状病毒肺炎疫情发生后，1月7日，我主持召开中央政治局常委会会议时，就对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作提出了要求。1月20日，我专门就疫情防控工作作出批示，指出必须高度重视疫情，全力做好防控工作，要求各级党委和政府及有关部门把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，采取切实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头。1月22日，鉴于疫情迅速蔓延、防控工作面临严峻挑战，我明确要求湖北省对人员外流实施全面严格管控。正月初一，我再次主持召开中央政治局常委会会议，对疫情防控特别是患者治疗工作进行再研究、再部署、再动员，并决定成立中央应对疫情工作领导小组。”

美国之音说，这位领导人在讲话中明确指出，在1月7日就已经对疫情防控提出了要求，但是没有说明提出了哪些要求或具体要求什么。事实上，直到疫情严重到1月23日武汉宣布封城，才引起中国各地普遍警惕。直到1月下旬之前，中国官方一直淡化疫情的严重性和新冠病毒的传染性和致命性，宣传口径是“未发现医务人员感染，未发现明确的人传人证据”，稍后改为这种病毒“有限人传人”，疫情“可防可控”。中共高层是否低估了疫情影响，对疫情发展是否出现误判，官方是否隐瞒疫情，成为近期讨论的话题。

该报道列关键时间点，称究竟中共最高领导人在1月7日会议上提出什么要求，求是杂志刊登的习近平讲话中没有说明。北京独立学者荣剑对美国之音表示，不知道他究竟发表了什么指示，但是“防控延误的关键时间是从1月7日至20日，没有任何公开措施，导致疫情从可控转向不可控。”

该报道说，历史学者、时政评论人士章立凡也注意到北京当局没有在第一时间向社会大众发出警报或及时公开疫情相关信息。他对美国之音表示，“从2019年12月30日，武汉市卫健委发布“不明原因肺炎”的紧急通知，到2020年1月7日领导人在政治局常委会上提出疫情防控要求，间隔8天（当时新华社的报道未提及肺炎疫情）；到1月20日钟南山院士确认存在人传人、领导人专门就疫情防控工作作出批示，间隔13天。”

这位时评人接着指出，“中共有直报系统上达天听，而这21天内中国公众对疫情基本不知情，错过了最佳的防治防扩散时机。这就是‘两个亲自（亲自指挥，亲自部署）’的责任所在。”

据该报道说，对于习近平为何此时在党刊发文表明其在疫情爆发初期的所作所为的问题，章立凡认为其目的有三：一是再度确认“亲自指挥，亲自部署”的领导地位；二是坚持认为“党中央对疫情形势的判断是准确的，各项工作部署是及时的，采取的举措也是有效的” ；三是拿地方官员问责，“问题在下边没有执行好。”

美国之音指中国地方官暗责中央。

中国外交部发言人华春莹2月3日在例行记者会上表示，中方“自1月3日起，共30次向美方通报疫情信息和防控措施。两国疾控中心就疫情相关情况多次进行沟通。”然而中国国内民众在武汉1月23日封城前对于疫情发展知之甚少。湖北省委在1月21日举办了团拜会，部分演员带病坚持参加文艺演出。在1月23日中共中央在人民大会堂举办的春节团拜会上，习近平发表了讲话，讲话中没有提到疫情。央视除夕夜的“春晚”虽然临时增补关注疫情的朗诵表演，其主调依旧是笑语欢声歌舞升平，颂扬盛世。

该报道说，直到上周中央委派新官空降，湖北省领导班子在应对疫情时照常表衷心，强调“四个意识”。武汉市长周先旺接受央视采访则说向社会披露疫情需要得到授权。他表示，1月20日国务院会议“要求属地负责”，将处置权力下放地方，武汉疫情防治工作才“主动多了”。这位地方官还称，只要有利于疫情控制，有利于人民生命安全，“我们愿意革职以谢天下。”

就病毒起源之争，美国之音说，这种新型冠状病毒的来源，目前尚未形成共识。有专家指蝙蝠、穿山甲可能是新型冠状病毒的中间宿主，疫情爆发可能与人类食用野生动物有关。也有人怀疑病毒源于武汉病毒研究所。武汉病毒研究所的研究员石正丽则表示“用生命担保”这种病毒与实验室无关，武汉病毒研究所的员工和学生也无人感染。

武汉肺炎疫情持续蔓延威胁世界和病毒源头疑问备受瞩目之际，习近平2月14日在中央全面深化改革委员会的会议上讲话时特别提到了加速推动生物安全立法，并将生物安全纳入国安体系。中国科技部随即作出响应，出台《关于加强新冠病毒高等级病毒微生物实验室生物安全管理的指导意见》，“要求实验室发挥平台作用，服务科技攻关需求，各主管部门要加强对实验室，特别是对病毒的管理，确保生物安全。”

香港大学新发传染性疾病国家重点实验室主任管轶1月21日到武汉考察疫情，对疫情发展形势表示悲观，认为感染规模将是SARS的10倍起跳。不过当时中国国内的舆论对管轶教授的看法不以为然，更有人对其言论发起攻击。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅