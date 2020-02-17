新冠肺炎 官方报告新统计 2048新例105人死 现拐点?

据中国国家卫生健康委员会周一公告，截至2月16日24时31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2,048例，新增死亡病例105例（湖北100例，河南3例，广东2例），新增疑似病例1,563例。全国当日新增病例较上日略有上升，但湖北省以外其他省份新确诊日增量已经连续13日下降。

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据路透社今天报道说，2月16日中国大陆新增确诊2048例较上日略升，但湖北以外13连降。

据中国国家卫生健康委员会周一公告显示，当日新增治愈出院病例1,425例，解除医学观察的密切接触者28,179人，重症病例减少628例。

截至2月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例57,934例（其中重症病例10,644例），累计治愈出院病例10,844例，累计死亡病例1,770例，累计报告确诊病例70,548例，现有疑似病例7,264例。

据统计，累计追踪到密切接触者546,016人，尚在医学观察的密切接触者150,539人。

湖北新增确诊病例1,933例（武汉1,690例），新增治愈出院病例1,016例（武汉543例），新增死亡病例100例（武汉76例），现有确诊病例49,847例（武汉36385例），其中重症病例9,797例（武汉8,056例）。

湖北累计治愈出院病例6,639例（武汉3,458例），累计死亡病例1,696例（武汉1,309例），累计确诊病例58,182例（武汉41,152例）。新增疑似病例909例（武汉338例），现有疑似病例4,826例（武汉1,971例）。

路透社说，中国金融监管官员周六表示，当前企业复产复工仍有一定过程，给价格稳定带来压力，但中国稳健货币政策前提未改，绝对不会出现大规模通胀；监管层对不良贷款增加有心里准备，该问题会得到稳妥解决。据中国银保监会周六发布通知称，要及时掌握企业信息，优化信贷流程，合理延长贷款期限，有效减费降息，全面服务受疫情影响企业复工复产；同时，全力支持疫情防控企业扩大产能，做好治疗药物、疫苗研发等卫生医疗重点领域及相关企业的融资支持。

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