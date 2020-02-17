新冠肺炎 导演常凯一家染病死亡外媒惊未获治疗

朝鲜日报引据中国《新京报》16日报道称，曾在湖北省电影制片厂工作的电影导演常凯感染了武汉肺炎，抗病一段时间后于14日去世，享年55岁。该报标题称中国电影导演常凯一家四口感染武汉肺炎未获治疗死亡。

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据朝鲜日报今天报道说，中国电影导演常凯一家四口感染武汉肺炎未获治疗死亡。报道引据中国主流媒体消息称，因感染了始于中国湖北省武汉市的新型冠状病毒，居住在该地区的电影导演一家四口未得到有效的治疗最终死亡。消息指中国电影导演常凯、父母和姐姐因感染武汉肺炎死亡。



消息说，而此前，他的父亲确诊感染新冠病毒已于3日去世，母亲也于8日去世。常凯的姐姐和他都于14日去世。据悉，他的妻子也感染了武汉肺炎，目前正在重症监护室接受治疗。只有他的儿子目前在英国留学，避免受到新冠病毒感染。



该报道指他在去世前留下的遗书中感叹道：“送父亲至多家医院就治，均告无床位接收”，“多方求助，也还是一床难求，无情冠状病毒也吞噬了爱妻和我的躯体。”常凯还在遗书中写道：“我一生为子尽孝，为父尽责，为夫爱妻”，“永别了！我爱的人和爱我的人。”

武汉出身的常凯因2012年作为湖北省电影制片厂的制片人，参与制作长篇电影《我的渡船》而出名。该片于次年参展了北京国际电影节。



该报道称，常凯去世的消息一出，湖北省电影制片厂发布讣告悼念故人称：“常凯同志工作一贯爱岗敬业，深受全厂职工的尊敬和好评。”

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