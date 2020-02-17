新冠肺炎 日本疫情再曝护士与卫生部官员遭染

新型冠状病毒肺炎，日本厚生劳动省等17日宣布，新确诊神奈川县相模原市40多岁女护士和被派往“钻石公主”号游轮的厚劳省50多岁男职员感染新冠病毒。日本国内确诊感染人数总计达到416人。

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据共同社今天报道，在日本首例死亡女性的护士和厚劳省职员感染新冠病毒。新确诊神奈川县相模原市40多岁女护士和被派往“钻石公主”号游轮的厚劳省50多岁男职员感染新冠病毒。

日本国内确诊感染人数总计达到416人。

该报道说，感染的女护士在相模原市的相模原中央医院工作，曾负责护理被确诊感染、日本国内首个死亡病例80多岁女性。该院已宣布暂停门诊，直到被确认安全。同时还将停止对住院患者的探视。该医院存在院内感染的可能性。

神奈川县称，上述护士14日发烧并呕吐，15日起出现了腹泻症状。作为死亡女性的密切接触者，她于15日实施检测，16日查明感染新冠病毒。

厚劳省职员从11日起在游轮上负责收集信息，与该省总部联系协调的工作。在船内工作时他采取戴口罩、消毒等应对措施，但曾脱下口罩与其他职员就餐。据称他并未接触乘客及船员。该职员住在东京都，最近也没有去过中国湖北省等地。

该报道说，另一方面，从中国湖北省武汉市搭载滞留当地日侨等的日本政府第五班包机17日抵达东京羽田机场。没有症状的人将在埼玉县和光市的税务大学逗留。

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