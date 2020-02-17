新冠肺炎 武汉2台商治愈出院 高调谢大陆给第二次生命

中国湖北省台办今（17日）晚间透过新闻稿证实，当地两名确诊感染新冠肺炎的台商已经痊愈出院，据省台办提供的照片，省市台办工作人员分别到金银潭与协和医院探望两名台商。其中，《ETtoday东森新闻云》持续独家掌握病情的台商金先生，则利用机会向省市台办致谢，指“是大陆给我第二次生命。”

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据东森新闻今天报道说，湖北2确诊台商出院致谢台办：大陆给我第二次生命。据湖北省台办回顾受理金先生案件的情况，当时他已经发烧7天，照CT后发现双肺感染性病变，急需做核酸检测。经过协和医院检查确诊后，省市台办主任打电话联系病房，让金先生得以在协和医院得到医治。

据省台办表示，金先生住院期间，他们每天关注治疗情况，如今，金先生两次病毒核酸检测均为阴性，符合解除隔离和出院标准。金先生表示：“过去我对大陆只有同文同种的认识。这次我患病后，对大陆有了更深的了解，是大陆给了我第二次生命。”

该报道说，另一名确诊康复的台商江先生，则是武汉市台办于1月30日针对滞留的台湾民众进行疫情防控调查所发现。从昆山到武汉探亲的他，因为岳母确诊感染住院，自己和家人均出现发热乏力症状，到汉阳医院就医显示“双肺毛玻璃影像”。当天晚上十一点多，市台办立刻安排江先生和家人入住武汉市五医院隔离治疗，3人完成核酸检测，均为阳性。

武汉市防疫指挥部协调后，将江先生和家人转到金银潭医院治疗，并特地安排“懂得闽南话”的福建医疗队进行心理辅导，让患者病情很快得到缓解。

省台办表示，两起案例均受到国台办、湖北省和武汉市台办的高度关注，每天都向医院了解台胞及其家属病情发展。经武汉市金银潭医院积极治疗，在两次核酸检测后，确定江先生及其2名家人的病毒核酸检测结果均转为阴性，符合解除隔离和出院标准。



不过，据该报新闻留言有网友称，那个小明的父母还有那些滞留武汉的台商好好看看，你们还回来干嘛呢? 伟大的祖国很照顾你们嘛!!

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