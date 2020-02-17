新冠肺炎 钟南山澄清 2月下旬现峰值但不代表拐点? 并称相信复工潮不会有疫情新高峰

中国大陆国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山指出，湖北以外全国新增确诊病例总数已连降13天，从这个事实可以看出强有力的干预措施起了效果，“现在有没有达到峰值，我们还在看，我们估计差不多了。到了峰值不等于到了拐点，也可能随着返工的大流动，会不会再出来一个峰，我个人的估计大概不会”。因为现在流动过程中也采取了非常严格的检测措施，隔离措施，不太容易出现一个大高峰（互相传染、聚集性感染）。

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据中国时报今天报道说，钟南山指 2月下出现峰值，但不代表拐点。



中国国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山和他的团队，在广州连线武汉协和医院西院的广东医疗队，就新冠肺炎危重病例进行远程会诊。根据《南方都市报》的报导，钟南山在远程会诊后，谈了他对目前新冠肺炎疫情和重症救治的看法。他表示，湖北以外全国新增确诊病例总数已连降13天，从这个事实可以看出强有力的干预措施起了效果，“现在有没有达到峰值，我们还在看，我们估计差不多了。到了峰值不等于到了拐点，也可能随着返工的大流动，会不会再出来一个峰，我个人的估计大概不会”。因为现在流动过程中也采取了非常严格的检测措施，隔离措施，不太容易出现一个大高峰（互相传染、聚集性感染）。

该报道称，除湖北外，全国新增确诊病例总数已经连续13天下降。对疫情走势，钟南山有什么新的判断？钟南山告诉记者，对这个问题曾经谈过，也做了一个数学模型。这个数学模型是按照传统的模型，再加了两个因素。传统模型在香港和伦敦做过，按照自然走势是会很高的。有一个模型预测，到2月份也就是现在，全国的新冠肺炎病人应该有17万。但目前全国实际数据差不多是7万，和模型差别很大。

据钟南山称，“我们做的模型主要是加了两个参数，”他表示，这两个参数一个是国家强有力的干预。全国除了武汉地区是早预防、早发现和早隔离。此外，他们还考虑另外一个变量，就是春节返工以后，大量劳工流动，考虑这个有没有可能引起新的高峰点。据钟南山进一步称，在这样两个强变量参与之下，和自然状态的规律应该是不一样的。所以，他们初步估计，二月中或者二月中下旬一点，就南方来说，应该达到峰值了：“达到峰值不见得说它马上会下降。达到峰值，是指积累的病例，或者说新增的病例”。他说，就全国来看，应该还是二月中下旬达到峰值。

据钟南山又强调，武汉地区还是有很高的发病率和病死率，武汉现在占了全国80%的病人，病死率占95%以上，因此现在全国对武汉的支持是非常重要的。全国不管是科技部还是卫健委、药监部门，都在加强医疗、场地、物资的力量。“我没有掌握权威资料，但武汉被感染的医护人员少多了。过去这是一个很大的问题。医护人员受感染，整个士气会影响很大”。

该报道说，钟南山认为，“现在遇到最大的问题是，武汉做了很多努力，但还是没有完全制止人传人，看起来还得有所增加。只有武汉的问题解决了，正常人和病人分开，解决了大量疑似病人的问号是什么，才将对全国有积极影响。”钟南山表示，要全力以赴加强两个检测，一个是把新冠病毒和流感分开；第二，增加对核酸检测精密度的补充，即对血液IgM的阳性阴性检测：

据钟南山说，“这两天正在研发试剂，我希望马上通过以后，首先对武汉进行支援。把疑似的和确诊的病人定下来分开，让医院病房容纳的主要是真正确诊的病人。而不是现在，相当多是搞不清的。第一步把这个解决好，我们就有希望”。

钟南山还提到新冠肺炎危重病人治疗的困难，“比非典（SARS）的难度大”。他解释，危重病人一拖下去，病毒造成持续的损伤，比SARS的救治难度更大。但他强调，这并不代表完全没有希望，对重症病人，现在正在努力寻找更多的有效的药，“在明天的科技新闻发布会上，我们也会讲一讲对中药研究的最新结果”，同时表示正在探索新的救治方法。

该报道说，据悉，新冠肺炎在全国其他地方病死率低，有个因素是病人相对少一点。而在武汉，相当一段时间一次次重复的互相感染，病人突然增加的量特别多，使得医护人员来不及在早期进行适当治疗。等病人病情很重时才到重症病房，病死率就会高。据钟南山还表示，就重病人危重程度，武汉比起其他地区是更危重的。钟南山还说，“现在，全国对武汉加强最大的物质、人力、器械等方面的支持，我相信情况会很快好起来。”

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