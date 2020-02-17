武昌医院院长刘智明被指因新冠肺炎病逝 刘妻：仍在抢救中

当地时间2月17日晚，微博认证为湖北卫健委宣教中心党委书记、主任@全科健康发布信息称，武昌医院院长刘智明先生，因感染新冠肺炎，于2020年2月17日去世。沉痛悼念第一个牺牲的医院院长。而就在这一消息发布不久后，据梨视频报道，刘智明的妻子介绍指，刘本人目前仍在抢救中，不过病情严重，已经上了ECMO（人工肺）。

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当晚稍早时候，包括《成都商报》和搜狐网等多家大陆媒体报道，记者从武昌医院多个讯息来源，证实刘智明的死讯，消息亦获得湖北卫健委宣教中心的微博认证。报道还引述一名与刘智明相熟的医生说，刘智明之前在武汉市第三医院做副院长，前几年调到武昌医院做院长，平时身体很好，未想过他会因为新型肺炎去世。据公开资料显示，刘智明，湖北十堰人，1969年生，1991年毕业于武汉大学医学院，擅长颅脑外伤、颅内肿瘤、脑血管病及椎管内病的诊断和治疗，特别擅长神经外科疾病手术治疗。

刘智明是湖北中医药大学和江汉大学硕士研究生导师，2013年曾被武昌区委区政府授予“武昌英才”荣誉称号、2014年获“武汉市人民政府博士资助”人选、2015年获武汉市“十百千人才工程”人选。据悉，他所担任院长的武昌医院2014年被原湖北省卫计委评定为三级综合医院，现有员工966人，亦是这次新冠肺炎武汉市首批定点医院之一。此前有报道称，该院59岁护士柳帆因感染新冠肺炎医治无效去世。

针对刘智明被指已经不幸殉职的消息，梨视频等媒体稍后跟进报道指， 2月18日凌晨0时许，刘智明妻子告诉梨视频，刘智明目前仍在抢救中，不过病情严重，已经上了ECMO（人工肺）。对此，不少网民在相关新闻评论区表示希望能有奇迹出现，希望刘智明的死讯不是事实。与此同时，也有网民反映，有关刘智明病危现状的反复报道与此前曾引起巨大舆论关注的，被称为“8君子”之一的武汉市中心医院眼科医生李文亮的死讯类似。2月6日深夜至2月7日凌晨，李文亮生命垂危。关于他情况的消息，也经历了“病逝——抢救——病逝——抢救”的几番过程。

率先发布刘智明去世消息的微博@全科健康周二凌晨进一步表示，“据刘院长家人消息，医院对刘院长仍在尽最大努力抢救！我得知此情后删了原微博。（之前信息，来源于我和刘院长共同的好友，我曾向他求证得到肯定消息。可能他也不了解后面的抢救情况）”

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