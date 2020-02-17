武汉市新书记强调拉网式排查 各区再建10座方舱医院

2月16日，武汉市市委书记王忠林召开视频会，部署开展为期3天的集中拉网式大排查，强调要推动落实五个“百分之百”工作目标，坚决遏制疫情扩散蔓延。据悉，武汉市当前正开展的所谓五个“百分之百”工作包括，确诊患者百分之百应收尽收、疑似患者百分之百核酸检测、发热病人百分之百进行检测、密切接触者百分之百隔离、小区村庄百分之百实行24小时封闭管理。

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据财新网报道，上任后第二日的2月15日，王忠林在该市新冠肺炎疫情防控指挥部视频调度会上说，“是因为排查还没有完全执行到位，在执行排查上态度不坚决、措施不严密、网眼太大”。他称，“我们现在的问题已经说明，现在拉网式排查的执行是不彻底的。”王忠林谈到，“中央指导组明确要求，2月15日要实现第一个清零。要实现这个目标，就要集中精力，扑下身子，把拉网式兜底的工作做到位，看看到底社会上还存在多少居家患者。只有把这个底给拉出来了，下一步搞流行病学调查才有基础。否则，如果我们不掌握这些居家患者，他们就是传染源，会给其他人带来巨大危害。”

王忠林称，“我们要认真反思，为什么我们动用了这么多人力物力还不能做到全部查清，而记者暗访就能发现1000多例病患。”据悉，武汉市目前正在开展五个“百分之百”工作：确诊患者百分之百应收尽收、疑似患者百分之百核酸检测、发热病人百分之百进行检测、密切接触者百分之百隔离、小区村庄百分之百实行24小时封闭管理。此次会议部署，以社区为基础，利用人工和大数据相结合，彻底排查清底“四类人员”。2月16日，王忠林再度召开视频会，部署开展为期3天的集中拉网式大排查。他说，“这件事不能再等了！”他并指，开展三天集中拉网清底大排查是阻断传染源、保民安民的实际行动。

值得一提的是，2月12日上午，中央指导组副组长、中央政法委秘书长陈一新曾披露指，武汉感染者底数还没有完全摸清，蔓延扩散的趋势也没有较为精准的估计预测。此外，据官媒《人民日报》最新报道，按照武汉市委“要把强化患者救治作为重中之重，继续新建‘方舱医院’，打好提前量，力争‘床等人’”的防控疫情部署要求，武汉各区正在新改扩建大小型10座方舱医院，共计新增约11465个床位，用来收治新型肺炎感染的轻症患者。

就这一话题，2月17日下午，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制举行新闻发布会，介绍医疗救治工作进展情况。会上，北京大学第一医院主任医师王贵强提出，方舱医院患者需要两次核酸检测阴性方可出院，出院以后也需要进行居家的管理。王贵强称，“卫健委正在制定出院后管理的规范，初步需要至少两周时间居家进行相对系统的观察，在社区层面给予具体的居家指导。同时，建议2到4周回医院进行复查，如果有病情的变化及时到医院救治。”

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