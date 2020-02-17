港媒用京城匿名消息指习近平1月7日知情武汉肺疫但指示不要影响过年 敢打脸显内斗激烈还是促罪己诏?

中共党刊日前披露，中共总书记习近平早在1月7日，就对武汉肺炎疫情防控提出要求。中央社今天引述香港明报用京城消息人士指出，习近平的要求是“有关措施不要影响节日气氛”。

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据中央社今天报道说，习近平1/7谈武汉肺炎疫情，据称要求勿影响过年气氛。中共党刊“求是”日前披露，中共总书记习近平早在1月7日，就于政治局常委会上对武汉肺炎疫情防控提出要求。现在有消息人士指出，中共中央领导人的要求是“有关措施不要影响节日气氛”。

该报道指，港媒明报今天刊出署名钟仕的评论文章，文中引用未具名的“京城消息人士”指出，近来因2019年冠状病毒疾病疫情扩散而备受指责的中国疾控中心，其实早在1月初就向中央部门通报，但在高层领导人不够重视的情况下，这些专家以在国际期刊发表论文等方式预警。



根据“求是”15日刊载的谈话全文，习近平2月3日在政治局常委会会议中表示，“武汉新型冠状病毒肺炎疫情发生后，1月7日，我主持召开中央政治局常委会会议时，就对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作提出了要求”。这是外界目前得知，习近平对武汉肺炎作出相关谈话的最早时间。但当时新华社、央视等官媒对这场会议的报导，并没有提到疫情防控指示。

中央社说，根据明报引述消息，1月7日的中央政治局常委会会议上，如何应对武汉肺炎并不是此次会议的重点。中央领导人要求要注意防范，但同时要求，不要因此造成恐慌而影响即将到来的农历新年节日气氛。

该报道称，中共中央高层究竟何时知道武汉肺炎的真实情况、以及应对态度为何，一直是受到关注的焦点。在“求是”刊出习近平1月7日会议讲话全文之前，外界透过官媒看到的是：直到1月20日，习近平当天才针对疫情表示，“必须引起高度重视，全力做好防控工作。”1月23日，武汉突然宣布封城，但当天的央视新闻连播头条，习近平在中共中央和国务院的春节团拜会上，大谈“中华民族伟大复兴的中国梦”，只字未提武汉人民与疫情状况。团拜会上仍是一片和乐的欢庆景象。迟至2月10日，习近平才首度戴上口罩出现在公众面前，当天他赴北京调研指导新冠肺炎疫情防控工作。



中央社指，武汉肺炎疫情于去年12月底传出，消息人士说，当时中国疾控中心随即介入了解，并在1月初向国家卫健委等中央部门及中央领导通报预警，应立即采取行动，包括在公共场所防控等。1月6日，中国疾控中心主任高福便要求启动中国疾病控制预防中心二级应急响应。

报道称该评论说，在领导人轻描谈写的指示下，湖北及武汉当局对肺炎一事并未足够重视。

在已发生人传人病例后，湖北“两会”照开，武汉也举行盛大的万家宴等聚会。消息人士指，在中央及地方均未高度重视疫情下，高福在内的专家便采取包括在国际期刊发表论文的方式预警。

1月20日，抗疫专家钟南山首次公开呼吁，武汉肺炎病毒存在人传人，引发外界重视。消息人士说，这也是钟南山与高福等专家深入交流的结果。

有消息说，中国微信稍早曾疯传中国疾控中心主任高福被中纪委双规等消息。

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