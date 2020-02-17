特朗普威胁要与那些和华为合作的国家断绝情报分享

美国持续向盟国施压，要求各国禁止让中国的华为参与5G网路建设，警告华为会对西方国家安全构成风险。美国驻德国大使格瑞尼尔周日表示，美国总统特朗普已表示要与那些和华为往来的国家断绝情报分享。

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据法新社报导，格瑞尼尔16日在推特上表示，特朗普刚刚在总统专机空军一号上与他通话，称总统“给我下达指令，要我明确阐明，任何国家若选择使用不值得信赖的5G业者，将大大危及我们分享情报和资讯的能力”。

英国已经决定，让华为部分地参与其5G网络建设，但在被认为是核心的“敏感部分”禁止华为提供的零件。德国保守派阵营不反对让华为参与德国的5G建设。基民盟撰写的文件认为，德国在建设最新的超高速网络时，不应该排除华为，但是建议对外国供应商采取更严格的规定。英国与美国、澳大利亚、新西兰和加拿大是五眼联盟的成员。

有关华为和5G网络建设的问题，美国国务卿蓬佩奥在出席德国慕尼黑安全会议时表示，华为和其他中国政府支持的公司是中国情报机构的特洛伊木马。美国政府最近对华为提起新的诉讼，指控华为与子公司合谋窃取美国的商业机密与尖端科技，目前被加拿大政府扣押并等待引渡来美的华为公司首席财务官孟晚舟也在被告之列。

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