网络劲传李瑞环昔日讲话 山雨欲来?

苹果日报今天报道指，一场肺炎疫情，宣告中共独裁体制为祸百姓，召示习近平“中国梦”的濒临破灭。内地举国封城抗疫，令人民有时间反思这场疫情的前因后果，探讨疫情与社会政治制度、与中共决策层和领导人的关系。社交媒体近日劲传中共前政治局常委、全国政协主席李瑞环早年的谈话纪录，有网民赞许这位木匠出身的前领导人“高瞻远瞩，所言极是”，吁现在台上的习总书记“好好看看”。

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据苹果日报今天报道说，新冠肺炎，李瑞环“重出江湖”批习？消息称，中国内地网民在微信转发的李瑞环言论，包括80年代李在天津主政期间，直至六四事件后官居中南海，任中共政治局常委兼全国政协主席期间的谈话等，这些谈话不少涉及评论中共政治制度、领导人为官之道等。特别是他反对领导人搞“一言九鼎”、“统一思想”等主张，现在读起来仍有现实意义，被认为是“批习”的最好依据之一。



例如，李瑞环提出，领导干部“要勇于自以为非，不要自以为是”、“什么问题都是完全统一，没有不同声音，并不正常”；李甚至直指“一呼百应、一言九鼎，久而久之必犯错误”；被认为是对现任领导人习近平大搞集权、定于一尊的最好的批判武器。



据苹果日报称，李瑞环还说：“一个认为自己过去的一切都好的人，一定是进步不快的人”；“一个干部在台上时满台锣鼓响，一片赞扬声；一旦下台，意见就全来了。为什么？就是在台上的时候不让人家提意见或人家不敢真提”。网民大赞李前主席“有远见、说的对”，“今天读来仍不过时”，矛头直指现任中共总书记习近平。



苹果日报说，李瑞环出身贫寒，是天津农村家庭后代；没有接受过正式的系统性教育，也没有文凭、学历。17岁到北京打工，获一位木工工长看中收为徒弟。中共建政十年周大兴土木，1959年李瑞环参与人民大会堂建设，任工地青年突击队的队长，并任建筑公司党委副书记，受到时任共青团中央书记胡启立的欣赏。胡启立任天津市长后，李瑞环被任命为副市长，正式进入政坛。胡启立入主中办后，李瑞环于1982年接班任天津市长、市委书记。



据苹果日报报道称，六四事件后中共高层改组，时年55歳的李瑞环升任政治局常委，是当时常委中最年轻者；李分管意识形态及统战，顶住党内保守派要求“反对自由化”压力，主张意识形态要“宽松和谐的环境”，被视为是继胡耀邦、赵紫阳、万里、习仲勋后，中共又一个思想开明的领导人。2002年中共换届，江泽民的江系为推自己人上台，以七上八下为规，逼68岁的李瑞环退休。



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