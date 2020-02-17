美国铁心追打华为 拟禁用美国设备为华为造芯片

华尔街日报今天引述熟悉内情人士消息，透露美国总统特朗普政府正在考虑对中国实施新贸易限制，拟限制使用美国设备替中国电信巨擘华为制造芯片。目前美国正试图切断中国获取关键半导体技术的管道。但美国业界人士则说，这项行动旨在拖延中国的科技进展，却可能干扰全球半导体供应链，并对许多美国公司的成长构成打击。

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据中央社今天报道说，传华盛顿再剑指中国，拟限制用美设备替华为制芯片。

“华尔街日报”（The Wall Street Journal）今天报道，美国商务部正在草拟修订“外国直接产品规定”（Foreign Direct Product Rule）的提案。这项规定将对外国企业把美国技术用于军事或国安产品实施限制。根据熟悉相关讨论的人士，修订后的规定可能允许商务部对全球芯片工厂提出要求，若这些工厂有意使用美国设备替华为制造芯片，必须取得许可。

该报道说，曾听取相关简报的人士表示，中国企业也一定会把这项行动视为对他们的威胁，这就是修订提案的一项目标。美国业界人士则说，这项行动旨在拖延中国的科技进展，却可能干扰全球半导体供应链，并对许多美国公司的成长构成打击。

根据消息人士，修订规定的讨论已经进行数周，但直到最近才有提案。之后还会有另一条规定，限制美国企业从旗下海外机构供应产品给华为的能力。

该报道称，但数名消息人士表示，特朗普政府内部并非人人都支持这种想法，特朗普本人尚未检视过修订提案。

特朗普曾表示，他希望美国公司能供应华为从国安观点来看不具敏感性的设备。

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