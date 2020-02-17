美媒指习近平推《生物安全法》或急堵武汉P4实验室“泄毒”？

武汉肺炎疫情肆虐之际，习近平2月14日在中央全面深化改革委员会的会议上讲话时特别提到了加速推动生物安全立法，并将生物安全纳入国安体系，引起各界关注。美国之音报道说，习近平急推《生物安全法》，武汉P4实验室证实“泄毒”？

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据美国之音报道说，武汉P4实验室证实“泄毒”？习近平急推《生物安全法》。新冠病毒恐来自实验室？习近平为何在此时急推生物安全法？美国之音采访台湾前疾病管理局局长、南台科技大学生技系讲座教授苏益仁分析。

据该报道说，华南理工大学生物科学教授肖波涛，在全球学术社交网站“Research Gate”以英文发表题为“新型冠状病毒的可能来源”报告，指证“武汉疾病预防及控制中心”不仅长期有600多只野生蝙蝠，且2017年及2019发生蝙蝠血液或尿液泄漏事故，甚至有研究者在取样过程中曾遭蝙蝠攻击、有研究员因沾到蝙蝠排尿而自我隔离14日。报告指出，除距海鲜市场12公里的中科院武汉病毒研究所，还有距市场仅280多米的武汉疾病预防及控制中心由于该中心距疫情源头“华南海鲜批发市场”仅280米，质疑武汉肺炎恐为中国疾控中心的病毒外泄，是坊间估计透过自然重组、或中间宿主传播以外的另一可能。​

该报道说，台湾前疾病管理局局长、南台科技大学生技系讲座教授苏益仁告诉美国之音：P4实验室是过去在制造疫苗或者动物的传染模式，或者甚至是生物恐怖战里面的一个非常重要的设施。所以各国在这个地方都非常慎重地做管理或者立法。华南理工学院的教授发表的资料看来，我也是觉得很诧异，就是他们做了大量的蝙蝠实验，疾控中心、病毒研究所、或者武汉的P4实验室，好几个地方都在做很高级的实验，其中如果有用到P4实验室，这个地方是我们一直在关心的点。尤其是有研究人员被蝙蝠血液流血或者尿液喷到，这个部分其实都是P4实验室在做一些新型病毒的时候最关心的点，是在P4实验室的人力保护或者软体配套设施里面最重要的。

报道称武汉实验室安全设立不符合规定。

至於肖文摘要总结指，新冠状病毒的进化除自然重组和中间宿主外，还可能来自武汉的实验室，高风险生物实验室的安全等级可能需要加强，应采取法规将实验室设置在远离市中心和其他人口稠密的地方。熟悉实验室管理规定的苏益仁說： P4实验室要设立是要非常高规格，而且是要国家等级的管理。不单是硬体的设备，距离住家环境一般来讲都有一定的规范，到底多少公里以外的地区，不能接近民众。所以在华南海鲜市场跟武汉病毒实验室距离280公尺，这个我听到就有点诧异，不应该在这个距离，只有这么短的地方设一个P4实验室。我不晓得当初的设立的缘由背景是怎么样，但是这个是不符合规定的。

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