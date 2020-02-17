肺炎冲击 中国人大将审推迟议案 预料政协跟进

An attendant searches delegates' desks after the closing 2016年3月14日，在中国北京人民大会堂举行的两会闭幕式结束后，与会人员在代表们的桌子上搜查。ceremony of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) at the Great Hall of the People in Beijing, China, March 14, 2016.

路透社周一引述新华社报导，十三届全国人大常委会第四十七次委员长会议17日上午在北京人民大会堂举行，栗战书委员长主持。会议提请审议全国人大常委会关于要不要推迟召开第十三届全国人大第三次会议的议案。与此同时，中央社认为，全国政协会议预料也会延后。

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路透社说，根据去年底召开的十三届全国人大常委会第十五次会议决定，十三届全国人大三次会议将于今年3月5日在北京召开。



去年底召开的政协第十三届全国委员会第三十一次主席会议，审议通过了关于召开政协第十三届全国委员会第三次会议的决定(草案)，建议全国政协十三届三次会议则在今年3月3日在北京召开。



而周一召开的决定，十三届全国人大常委会第十六次会议2月24日在北京举行。会议建议第十六次会议审议全国人大常委会委员长会议关于提请审议全国人大常委会关于禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定草案的议案，以及审议有关任免案等。



备受外界瞩目的中国两会是否因新冠肺炎延期？中央社报道今天指出，今年的全国人大会议原定3月5日召开，重点在于审议中国民法典草案。报道还称，这次会议延后，将是1995年人大会议目前时程实施以来首度延后。而随着全国人大延后举行，全国政协会议预料也会延后。



此前，日本共同社14日也已引述消息人士称，北京担心两会时数以千计的官员、代表涌入北京，可能增加肺炎的传播，正考虑将原定的3月初的两会时间延至3月底或更后时间，具体情况要根据疫情何时到达高峰而定。

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