3000多名医务人员感染新冠病毒 中国近10%重症工作者已投入武汉

根据中国疾病预防控制中心周一发表的一份新冠肺炎研究结果，截至2月11日的全国报告数据显示，在为新冠肺炎患者提供诊治服务的422家医疗机构中，共有3019名医务人员感染了新型冠状病毒，确诊病例1716名，其中5人牺牲。中国国家卫健委并在当天的记者会上 ，全国近10%的重症医务人员资源已投入到武汉。

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在最新一期的《中华流行病学杂志》上，中国疾病预防控制中心新冠肺炎应急响应机制流行病学组发表了一项新冠肺炎报告，对截至2020年2月11日中国内地报告的，超过7万病例的流行病学特征进行描述和分析。报告指出，截至2月11日共报告72314例病例。其中，确诊病例44672例(61.8%)。而在为新冠肺炎患者提供诊治服务的422家医疗机构中，共有3019名医务人员感染了新型冠状病毒(包括确诊病例、疑似病例、临床诊断病例及无症状感染者，其中确诊病例1716名)，包含5人牺牲。报告认为，可能存在非职业暴露造成的感染。医务人员病例发病的高峰期可能出现在1月28日。

针对就1688名有病情严重程度的确诊病例进行分析，武汉有1080例(占64.0%)，湖北除武汉外的其他地区394例(占23.3%)，除湖北外全国其他30个省(区、市)214例(占12.7%)。医务人员重症比例在武汉为17.7%，湖北(除武汉外)为10.4%，全国(除湖北外)为7.0%。按照不同时段，武汉医务人员重症比例从最高时的38.9%，逐渐下降到2月上旬的12.7%。报告指，在1688例医务人员确诊病例中，大多数病例为轻症患者(85.4%)，病死率低于其他病例。其主要原因与年龄有关，医务人员都是在职人员，一般都在60岁以下，而死亡主要发生在60岁以上的患者。报告还提到，截至目前，还没有证据表明，在任何一家为新型冠状病毒肺炎患者提供服务的医疗机构中发生了“超级传播者”事件。

根据论文所述，2019年12月下旬，武汉发生不明原因的群发肺炎病例，即引起卫生主管部门关注。12月31日，中国疾控中心派出快速反应小组前往武汉，进行流行病学调查。文章对全部病例的时空分布亦进行了分析。根据报告情况，首个湖北省外报告的确诊病例出现在广东，于1月19日由国家卫健委确认输入。而至1月22日，全国有23个省份的83个县区报告了301例新冠肺炎确诊病例。

但通过对报告的44672例确诊病例发病日期进行回顾，研究人员发现，0.2%的病例发病日期在2019年12月31日之前，病例集中在湖北省；而至1月10日，全国已有20个省份的11个县区有新冠病人发病，湖北省病例占比下降到88.5%；1月20日，病例蔓延至30个省份的627个县区，湖北占比为77.6%。而在1月21日至1月31日期间，全国新冠患者发病快速上升，11天内发病人数达26468人，在此之前发病人数累计仅有6174人，其中1月24日至28日迎来流行峰；报告流行峰则比发病流行峰稍晚，约在1月10日后快速上升，2月5日才达到流行峰，之后缓慢下降。

同样在当天，国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红针对目前赴武汉及湖北医护人员最新情况进行介绍称，从全国驰援支持武汉的力度来看，现在29个省（自治区、直辖市）包括新疆生产建设兵团和军队系统，已经派出3万余名医务人员来支持湖北武汉，主要来自于呼吸、感染、重症等专业，还有一大批的护理人员队伍。她称，针对武汉重症多的特点，投入的重症专业的医护力量是最强的，有1.1万重症专业医务人员负责重症的救治工作。这1.1万的重症医务人员已经接近全国重症医务人员资源的10%。

郭艳红还介绍指，目前调集了全国22个国家紧急医学救援队，带着精锐装备，能够帮助武汉提高救治水平。此外还有三个P3移动实验室，还有检测人员，来帮助武汉和湖北提高检测能力、检测效果，提升诊断的速度。除了武汉以外还有16个地市，针对16个地市采用“以省包市”的模式，通过以省包市、责任包干、明确任务、落实落细，聚焦“两提升、两下降”。她说，针对16个地市中疫情比较严重的黄冈、孝感、荆州等采用两省包一市的方法，举国家之力帮助湖北、帮助武汉完成好相应的救治任务。

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