世卫组织：中国境外新冠肺炎12国出现人传人 共计92例

世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周二表示，中国境外有12个国家出现新冠肺炎人传人感染，共计92例。不过世界卫生组织称，没有数据可与中国的案例进行比较。

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谭德塞在当天介绍称，中国境外除了特别个案，如在日本横滨港隔离的“钻石公主号”（Diamond Princess）邮轮外，该组织没有看到持续性的社区感染。他并向媒体指出，中国向世界卫生组织通报，截至当地时间周二早上，中国累计确诊病例7万2528例，累计死亡1850人。谭德塞称，据中方提供的数据显示，新增新冠肺炎确证病例呈下降趋势，但任何（数据）体现的较为明显的趋势则必须得到“严谨地解读”。

除去疫情仍较为严重的中国大陆外，日本成为了此次新冠肺炎疫情的境外重灾区。截至当地时间2月18日晚上11点，日本国内累计确诊新冠肺炎患者616例。周二当天，除了停泊在横滨港的“钻石公主号”邮轮新确诊88例新冠肺炎患者之外，和歌山县、东京都、爱知县、神奈川县等日本多地新确诊8例新冠肺炎病例。在日方现已知的616例中，“钻石公主号”邮轮上共确诊542例，在日本国内的日本人和中国游客等共61例，从武汉乘坐包机返回者13例。

另就疫情对经济带来的负面作用，苹果公司近日警告称，受新冠病毒疫情影响，预计当前财季收入将无法达到预期。这表明疫情对这家全球市值最高的公司之一造成的损失超过预期。该公司也成为了第一家做出此类表述的美国大公司。此外，其负面影响还在向世界各地的供应链延伸，因为从亚洲到欧洲的诸多装配线都有赖于从中国迅速运送到它们工厂的零部件。

值得一提的是，由于中国相关企业在近日受到疫情影响而被迫停工停产，中国欧盟商会主席伍德克(Joerg Wuttke)周二指出，如果中国新冠病毒疫情爆发导致的制药业供应问题未能尽早获得解决，全球可能面临抗生素短缺。他当天在北京出席会议时提出，疫情爆发导致中国的供应步调失调，同样的问题在汽车产业也特别突出，在此同时库存激增。伍德克称，企业包装材料即将用尽，同时面临种种监管层面的不确定性。

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