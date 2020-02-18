中国与美国竞夺世界知识产权组织宝座

谁来领导世界知识产权组织(WIPO)？为遏制中国日益崛起的影响力，美国付出了广泛的努力。

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据OR--商业新媒体今天报道说，中美角力的又一个必争之地。美国正在努力阻止中国人担任联合国知识产权机构的最高职位，这是特朗普政府为说服各国相信北京的坚定自信和技术实力日益增强构成威胁，所采取的最新举动。

知情人士描绘的围绕谁来领导世界知识产权组织(WIPO)的斗争，紧要性已经变得如此之高，以致于驻世界各地的美国外交官已被告知，要与将在3月初选择领导人的表决中投票的国家同行讨论这个问题。

报道称，美国国务卿迈克尔·蓬佩奥的团队认为，如果由中国来领导一个帮助制定知识产权国际政策的机构，那就太荒谬了。WIPO还充当着专利申请的中央提交系统，影响着众多国家。据蓬佩奥2月13日在飞往欧洲的飞机上对记者说，“我们将确保领导该组织的任何人都要了解加强国内和跨国知识产权的重要性。”

该报道指出，为遏制中国日益崛起的影响力，美国付出了广泛的努力，这只是其中的一步。特朗普政府在说服盟国于下一代5G电信设备中避免使用来自中国公司华为的技术，这方面仅取得了有限的成功。美国也已经开始将更多军事力量转向印太地区，这是五角大楼所称与中国和俄罗斯进行“大国”竞争时代的一部分。

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