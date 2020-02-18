习近平与英法首脑通话：今年仍能实现经济社会发展目标

中国国家主席习近平在当地时间周二下午，分别与英国首相约翰逊和法国总统马克龙通电话。他在与这两位联合国五大常任理事国成员国首脑的通过中表示，中方有信心、有能力且仍能实现今年经济社会发展目标任务。

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习近平在与约翰逊的通话中称，感谢伊丽莎白二世女王和约翰逊对中方抗击新冠肺炎疫情的慰问。他指出，英方为我们抗击疫情提供了物资支持，这体现了中英两国和两国人民的友好情谊。针对目前得到各方关注的新冠肺炎疫情问题，习近平说，疫情发生以来，中方始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，充分发挥制度优势，举全国之力，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措。经过艰苦努力，疫情防控形势出现积极变化，防控措施正在取得明显成效。当前，疫情防控工作到了关键阶段。习近平称，我们将在坚决做好疫情防控工作的同时，努力减少疫情带来的影响。中国经济韧性强劲，内需空间广阔，产业基础雄厚，我们有信心、有能力实现今年经济社会发展目标，特别是抓好决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务。

同样就这一话题，习近平在与马克龙的通话中表示，中国有强大的动员能力和综合实力，有应对公共卫生事件的经验，一定能打赢这场疫情防控阻击战。目前，各项防控措施正在取得积极成效。他提出，我们在做好防控工作的前提下，支持和推动各类企事业单位复工复产，保障社会供给充足。他补充说，疫情对中国经济的影响是暂时的，相信经过努力，今年我们仍能实现既定的经济社会发展目标任务。值得一提的是，在此次新冠肺炎疫情被世人所获知前，习近平曾在去年12月31日的新年贺词中谈道，“2020年是具有里程碑意义的一年。我们将全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标”。据悉，中国官方提出的全面建成小康社会的指标包括多项内容，其中包含“打赢脱贫攻坚战”，及到2020年，全国城乡居民收入要比2010年翻一番等内容。

此外，习近平在与约翰逊的通话中还表达了，双方要坚持从战略角度和政治高度来把握两国关系发展大方向，坚持互利共赢合作导向，在相互尊重基础上照顾彼此核心利益和重大关切；双方要加强高层互动，对接中英经济互补性，开展更多实质合作等内容。他并向马克龙提及，中方主要依靠中国人民的力量抗击疫情，同时也对国际社会提供的帮助表示感谢。习近平称，中国始终本着公开透明态度，同包括法国在内的各国开展合作，共同应对疫情。中方愿同法方加强卫生领域务实合作，共同维护好地区和全球公共卫生安全。

对此，马克龙在回应中介绍称，法方已经向中方提供了一批医疗物资援助，愿继续提供帮助。法国尊重世卫组织就应对疫情提出的专业意见，对疫情作出的反应总体客观，目前法国驻武汉总领馆仍在运行。法方愿同中方一起抗击疫情，并以此为契机加强卫生合作。

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