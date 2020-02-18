似李文亮案 核心武昌医院院长刘智明感染新冠肺炎今上午病逝

中国湖北省武汉市武昌医院院长刘智明因为感染武汉肺炎，今天上午经抢救无效去世，享年50岁。他是在中国抗疫最前线第一位染病死亡的医院院长。刘智明病逝消息昨夜今晨首先由微博宣布，其后官方及家人指仍在人工肺机抢救。

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据法新社今天报道说，武昌医院院长感染新冠肺炎病逝。中国官媒报导，新冠肺炎疫情核心湖北省一家医院的院长，因感染武汉肺炎身亡。

2019年冠状病毒疾病（COVID-19）疫情延烧，中国境内有1900人死亡，7万2000起确诊病例。



湖北省武汉市武昌医院院长刘智明因为感染新冠肺炎，今天上午经抢救无效去世，享年50岁。



刘智明是首位因新冠肺炎病逝的医院首长。



报道引据中国官方统计，中国境内至少有6名医护人员因感染武汉肺炎而过世，1716人感染。

法新社指刘智明是在中国抗疫最前线第一位染病死亡的医院院长。



据中国官媒央视新闻说，从北京协和医院派往武汉的医疗队得知，经全力抢救无效，刘智明因感染2019年冠状病毒疾病（COVID-19），于18日上午10时30去世。



武昌医院是湖北三级综合医院，现有员工966人，这次疫情爆发后被列为武汉市首批定点医院之一。



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