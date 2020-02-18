抗击疫情之下 中国宣布对美新一波进口商品免征附加关税

中国周二宣布，将对涉及广泛的新一批美国进口商品取消加征惩罚性关税，范围包括医疗设备、大豆及能源产品等。中国正面临抗击新冠病毒肺炎疫情，但官方公告中未提及疫情。

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法新社报道引据中国国务院关税税则委员会发布的商品清单，涵盖了用于输血或测量血压的医疗设备、冷冻牛肉和猪肉、大豆、石油产品和液化天然气、小麦、高粱等谷物及若干金属品。清单中的美国产品可被豁免此前因对美贸易战而被加征的惩罚性关税。但这一豁免并不是自动取得，而是要从美国进口相关商品的中国境内企业提出申请后，方能受益于该措施。



报道指，官方自3月2日起接受企业提出的关税豁免申请。



法新社报道注意到，中国税委会公告指，实施该措施的目的是“更好地满足中国消费者日益增长的需求”，但未提及新冠病毒疫情。

中国目前正面临新冠病毒疫情肆虐。截止到周二，全国感染病例已超过72000例，死亡近1900人，为阻止病毒传播所采取的严格隔离限制措施也同时极大影响到了全国的生产和运输，导致粮食价格飙升，1月份同比增长20.6％，相当规模的农场养殖户面临粮食短缺。

中美自2018年开始贸易战以来，互征惩罚性关税涉及每年数千亿美元的双边贸易。但两国在上月达成部分协议，根据该协议中国同意增加购买2千亿美元的美国产品，其中以农产品为止。

此外，北京还表示有意自今年1-3月开始对进口商品实施更优惠关税措施，以强化对新冠疫情防疫的支持。



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