新冠肺炎医院 武汉院长感染今逝榆树院长打麻将受罚

中国新冠肺炎疫情仍然严峻，但许多医护人员都非常勇敢，自愿深入第一线抗疫，吉林长春一间卫生院的护士近日就主动向院长请缨，想上前线服务，但没想到一推开门，院长竟然在打麻将，还把这名勇敢的护士训斥赶出。事件被爆料到网络上后引起众多关注，官方也紧急暂停院长职务，展开调查。

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据东森新闻今天报道说，护士找院长“申请上前线”，门一推开“全在打麻将”还恼怒赶人。据爆料的网友指出，事件发生在长春榆树市的大岭怀家卫生院，这间卫生院的员工平时就喜欢在上班时间打麻将消遣时间，最扯的是，经常都是院长范庆山带头的，一群人白袍都没脱，就坐在麻将桌上开赌。

该报道说，从爆料影片中也能发现，当时一名护士推开“棋牌娱乐室”的木门，告诉正在打麻将，还没带口罩的院长，自己想申请上前线，“领导呀，我想和你申请个事，如果有能上前线的时候，我想去。”护士说完话后，院长却不太理会，顾著跟其它人打麻将，只含糊吼了一句，“谁上前线啊！上前线到你这儿来了？”就继续沈浸在牌桌，没有回应。

事件传出后，榆树市官方立刻展开调查，并将范庆山停职，安排专人负责卫生院的工作。榆树卫健局表示，榆树市高度重视此事，卫健局迅速反应，第一时间召开党委会，并作出决定，停止范庆山工作，配合调查，安排专人负责怀家卫生院工作，“同时也成立联合调查组，彻查此事，依据调查结果，严肃处理责任人并及时向社会公布。”

据该报道称，不过，范庆山却回应，棋牌室是院内精神病人的娱乐室，是提供精神病人使用，以提升智力的，“我们不可能8、9点坐在那和职工打麻将，我这儿要求特别严格，我敢拿人格，拿我的公职担保。”范庆山还强调，“医院不会玩输赢的，都是中午、下班玩一会儿，没有正经八百玩的，我一定引起重视，问一下情况。”

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