新冠肺炎搅局习近平一带一路梦计划 超过133个国家对中国人入境下禁令

中国武汉新冠肺炎疫情延烧，中国多座城市封城，不仅造成全球第2大经济体中国的经济活动大多停顿，也令中国领导人习近平推动的“一带一路”倡议重要计划受阻。

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据中央社今天报道说，新冠肺炎搅局习近平一带一路梦计划。然而习近平今年首度赴缅甸进行国是访问并签署新的基础建设合约时，尚无迹象显示，中国在全球兴建铁公路和港口的一带一路计划，会遭遇武汉新冠肺炎这个绊脚石。

报道引述路透社消息，根据10多名企业高层和主管的说法，中国劳工现在无法前往海外参与建设计划，各地参与一带一路的工厂也无法取得运转所需从中国进口的产品。中国国营中铁国际集团在印尼的60亿美元高铁计划便是一例。这条高铁长约140公里，连接首都雅加达和印尼纺织业重镇万隆。

中铁国际集团一位要求匿名的高阶主管透露，他们已成立工作小组监督武汉肺炎疫情，并强烈要求返乡过春节的中国员工不要返回印尼。这名主管说，他们已阻止100多名中国员工回来印尼复工，大多是技术劳工或管理人员。

此外，由于东南亚最大经济体印尼已自本月初暂停来自中国的航班，并禁止过去14天有中国旅游史的人士入境，导致青山控股、格林美和浙江华友钴业等数家中企在印尼的镍矿和钴矿计画被迫中断。

该报道称，根据中国国家移民管理局统计，至今已有超过133个国家对中国公民或曾赴中国的人士下达入境禁令。

巴基斯坦的620亿美元（约新台币1兆8600亿元）“中巴经济走廊”（CPEC）建设计划，虽声称未受武汉肺炎疫情影响。但有主管表示，部分管理人员从中国返回巴基斯坦后遭到隔离。

新冠肺炎也开始阻碍企业取得重要机械和零组件供应。例如在自封一带一路“指标计画”的柬埔寨施亚努市（Sihanoukville）中国经济特区，原有160多家企业和2万多劳工在此工作，但现在中国籍高阶主管办公室却空荡荡。当地中国工厂员工告诉路透社，这里多数劳工是本地人，但供应却仰赖中国，这带来更大挑战。

报道称，事实上在若干参与一带一路的地区，已见到新冠肺炎疫情冲击。孟加拉已宣布延后数项基础建设计划，例如原订本月初开始商转的帕伊拉（Payra）燃煤电厂延后启用。

据孟加拉媒体报导，超过2000名中国劳工参与兴建这座电厂，其中约4成返乡过春节，当中仅20人昨天结束14天隔离返回工作岗位。

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