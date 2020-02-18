新冠肺炎疫情下 中国复工迅速生产型已逾8成开工 官方说中国经济长期向好

中国国资委今天表示，央企所属的生产型企业开工率已逾8成。国资委指出，部分央企推出扶持产业炼措施；央企也承诺不对欠费企业停电、停机，发挥“国家队”担当。据统计，国资委监管央企所属的2万多家生产型子企业开工率已超过80%，石油石化、通讯、电网（电力）、交通运输等行业的开工率已超过95%，有些已达100%。

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据中央社今天报道说，中国经济央企复工带动产业链，生产型已逾8成开工。据中国国资委发言人彭华冈18日说，为提振受武汉肺炎疫情影响的产业炼，中国电信提出针对代理商的20条扶助措施，协助复工。

中国国务院今天上午召开“应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制记者会”，国务院国有资产监督管理委员会副主任任洪斌在会中表示，国资委正指导中央企业有序复工，据统计，国资委监管央企所属的2万多家生产型子企业开工率已超过80%，石油石化、通讯、电网（电力）、交通运输等行业的开工率已超过95%，有些已达100%。

据任洪斌也表示，央企全面强化基础保障支援抗疫，承诺并做到“欠费不停电、不停气、不停机”，发挥“国家队”担当。

国资委新闻发言人彭华岗则指出，有些企业采取了针对产业链的政策，例如：中国电信向通路代理商、终端商推出20条扶持措施，协助合作伙伴复工复产；国家电网全面复工一批规模超过人民币700亿元的建设项目，以带动上下游配套产业复工。

报道引述任洪斌指出，新型冠状病毒肺炎疫情在春节爆发，对1月经营影响相对可控，对2月影响较大。疫情抑制了社会总需求，产业链终端和接触消费者的企业受较大冲击，在航空和旅行业可见明显的影响。但他强调，疫情的影响是阶段性、暂时性的，不会影响到中国经济长期向好的基本面。他也指出，国资委对于年初制定的生产经营目标和改革任务不会改变。

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