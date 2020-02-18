新冠肺炎累及中国出口金属品遭退拒忧连带损失赔偿 含友好国家

据中国贸促会冶金行业分会在其网站上称，俄罗斯、土耳其、中东和北非的部分客户已经通过电子邮件告知中国供应商停止收货，或者是要求中止采购。该机构指，鉴于新型冠状病毒疫情爆发，中国金属产品的部分海外买家已经停止接收部分中国金属产品的交付，而印度等国的客户则要求无法按时交货的损害赔偿。中国是全球最大的金属消费国，同时也是钢铁和铝等工业金属的最大出口国。

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据路透社今天报道说，中国贸促会报告部分海外客户已经停止接收中国金属产品。

中国国际贸易促进委员会冶金行业分会回周二表示，中国金属产品的部份海外买家鉴于新型冠状病毒疫情爆发，已经停止接受部分中国金属产品的交付。中国贸促会冶金行业分会在其网站上称，俄罗斯、土耳其、中东和北非的部分客户已经通过电子邮件告知中国供应商停止收货，或者是要求中止采购。



中国国际贸易促进委员会冶金行业分会表示，鉴于新型冠状病毒疫情爆发，中国金属产品的部分海外买家已经停止接收部分中国金属产品的交付，而印度等国的客户则要求无法按时交货的损害赔偿。



中国贸促会冶金行业分会在其网站上称，俄罗斯、土耳其、中东和北非的部分客户已经通过电子邮件告知中国供应商停止收货，或者是要求中止采购。与此同时，该协会称，印度等国的国际客户认为中国企业无法按时交货，要求损害赔偿，但未说明涉及到的企业或产品的名称。



中国是全球最大的金属消费国，同时也是钢铁和铝等工业金属的最大出口国。



路透社说，受疫情影响，很多员工无法及时返岗，中国金属产量料大幅下滑。而且企业的物流严重受阻，物流成本增加。造成物流严重困难的原因：一是各地政府采取的对运输、货运、疫情防控等限制措施；二是上下游企业开工率低，严重影响原料进货、产品出货。



据贸促会冶金行业分会称，钢铁出口运输方面，面临铁运、海运两难处境。目前，主要靠铁路运输，铁路负荷大，交期难以保证。前期未执行结束的合同，需要面对内陆运输成本暴涨；港口虽然目前正常作业，但效率降低，影响交期。

该协会并称“部分国家开始出现关闭边境、通关口岸，出口报关非常困难，还可能出现海运费暴涨现象。”



路透社说，冶金行业分会一位官员告诉路透，受疫情影响，原定于3月底在山东召开的第十八届钢材市场和贸易国际研讨会已推迟。此前已有很多重要活动取消或推迟。

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