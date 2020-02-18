新冠肺炎致人民币贬势难止今双破7

眼见新冠肺炎疫情持续，中国人民币汇价在近日不断维稳后，仍难挡贬值趋势，今（18日）盘中在岸价、离岸价双双“破7”，其中离岸价破7为10日以来首次。英国外汇交易商ATFX分析指出，肺炎疫情可能导致中国经济成长率跌破6%，并使离岸人民币汇价呈压。

广告 继续浏览后续

据东森新闻今天说，疫情不断人民币续贬，在离岸价双“破7”日泄200点。2月18日上午，中国人民银行授权外汇交易中心公布，人民币兑美元中间架报6.9826，较前一交易日下调31个基点。上一交易日中间价报6.9795，在岸人民币上一交易日收报6.9807、在岸价收报6.8951。

但随疫情拐点未见、企业复工情况有待观察等，可能影响经济发展的背景因素下，人民币在、离岸汇价今日震荡走跌，截至下午2点52分，在岸价报7.0019的今日低点，跌幅超过200点；离岸价报7.0031，低点见7.0040，跌幅也近200点。

报道引述ATFX报告坦言，新冠肺炎疫情影响，造成实体零售与制造业受冲击明显、互联网企业展业放缓，加重了中国第一季经济数据的悲观预期。经粗略估计，应在5.8%附近，跌破6%关口；同时，整体宏观经济的下滑，将导致一定资金往国外市场移动，导致离岸人民币的下滑。

报道称巴黎政治大学中国校友会经济学博士卢之旺看法较为乐观，他表示，2019年在中美贸易摩擦的背景下，人民币汇价整体基本稳定，对于今年，市场总体认为新冠疫情为短期扰动因素，不会撼动中国宏观经济长期稳健转好的总体态势。因此，他判断，尽管短期来看，抗疫情采取的管控措施对消费、外贸、投资会产生一定负面影响，但人民币汇率表现，应仍会在动态均衡水平上继续保持基本稳定。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅