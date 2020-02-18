新冠肺炎重症痊愈者血液疯传抗疫 官促新一波捐卖血潮

Des chercheurs chinois effectuent des tests sanguins à un hôpital de Pékin. 中國醫務人員在北京一家醫院做血液檢測試驗。

中国国务院联防联控机制昨天宣称，为武汉肺炎重症患者注射康复者血浆有显著疗效，各地随即出现呼吁捐赠血浆声浪。重庆红十字会今天更提出，提供每名捐赠者1300元的救助金。不过新血案来潮，引发血液感染担忧，专家对新冠肺炎治愈者血液含抗体争议不停。此前中国各地刚止双黄药物抢购风潮，官方以及专家曾推销此中药，但目前定论双黄治疫是谣言。

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据中央社今天报道说，中国官方称血浆疗法奏效，地方出价鼓励捐赠。该报道引述中新社消息，中国国家卫生健康委员会医政医管局监察专员郭燕红17日在国务院联防联控机制记者会上表示，康复者恢复期血浆治疗对重症、危重症患者已显出较好疗效。官方诊疗方案第5版已将这种疗法纳入，即将修订出版的第6版方案将细化相关内容。

中国科技部生物中心副主任孙燕荣则在记者会上呼吁发起“千人献浆救千人”行动。

中央社说，在北京中央公布上述内容后，各地方随即呼应，鼓励捐赠血浆的声浪不断。透过中国社群平台新浪微博搜寻即可发现，自17日起，湖北、江苏、山东、陕西、湖南、四川、海南、安徽等地均传出康复者捐赠血浆的新闻。

据重庆晨报“上游新闻”网站今天则说，重庆市红十字会透过中国红十字基金会发起的联合爱心捐赠人，将为重庆“抗疫”血浆捐献志愿者每人颁发致敬状，并提供人民币3000元人道救助金。该报称，当地已有2名康复血浆捐献志愿者受惠。

据该报道说，COVID-19（2019冠状病毒疾病，俗称武汉肺炎）迄今未开发出有效的治疗药物。武汉金银潭医院院长张定宇13日在湖北省疫情防控工作新闻发布会表示，康复患者体内有大量的综合抗体对抗病毒，医院正在开展康复病人恢复期血浆的输入，目前已显示出初步效果。不过，仍有不少中国专家与疫苗业者警告，这种疗法虽然原理上可行，值得探索，但存在人体排斥等风险，是“没有办法的办法”，此时宣称具有疗效还太早。

该报道说，新京报日前便引述北京宣武医院血液科主任苏力表示，别人的抗体进入自身后，并不会一直存活，而且“自身免疫系统是否会产生对抗外来抗体的抗体等，还有很多复杂的问题需要实验证明”。

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