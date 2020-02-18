新冠肺炎问罪高福? 自称在研究病毒 不能去吵架

新冠肺炎疫情持续，中国疾控中心主任高福近期深陷舆论漩涡。作为中国疾控中心掌门人，高福被指“早已掌握人传人的证据”，但却忙着参与写论文，“隐瞒了疫情”。此外，他过往的一些言论和观点被指“存在误导”，诸如“SARS类似事件不会再出现”、“儿童、年龄比较小的人对新冠病毒不易感”等等。

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据香港01今天称，武汉肺炎疾控中心主任高福回应争议：在研究病毒，不能去吵架。

消息说，要求追责高福的声音不断。2月15日，有地方传媒甚至发布“高福被调查”的乌龙消息，但又很快删除并致歉。2月17日，高福接受中国内媒《财经》记者采访，回应近期争议。他表示，自己在研究“狡猾的病毒”，不能去网络吵架。



据高福表示，新型冠状病毒“狡猾”的部份多了，不得不承认人类认知的限制。他呼吁，大家要团结一心、众志成城，战胜病毒流行病和“信息流行病”。“希望大家像我一样，全身心投入抗击疫情的工作，能出力出力；因为专业或其他方面限制，不能亲自出力，就不信谣、不传谣。”高福称，他必须要努力抗击疫情，“如果还有点时间，就去研究这个非同寻常的‘狡猾’病毒。”

2月2日，世卫在一份报告中，曾对“信息流行病”的说法作出诠释：在海量信息轰炸之下，亦真亦假的信息通过社交平台传播的速度比病毒快得多，这让人们普遍“信息过载”。而在真正有需要时，人们却很难找到可靠的信源和专业指导。随着新冠疫情在春节前暴发，外界对高福及中国疾控中心的质疑始自2020年1月30日。这天，医学权威期刊新英格兰杂志（NEJM）发表了一篇题为《新冠肺炎在中国武汉的初期传播动力学》的论文。该文指出，2019年12月中旬，新冠肺炎密切接触者之间就已发生人际传播。而官方首次向公众明确，新冠肺炎肯定“人传人”，是在2020年1月20日。公众据此认为，官方在之前1个多月，就已经清楚新冠肺炎可以“人传人”，上述论文的通讯作者之一高福，也被质疑“隐瞒疫情”。

该报道引述财经称，1月31日，中国疾控中心回应称，“2019年12月份即在密切接触者中发生了人际传播”，这是基于425例病例流行病学调查资料做出的回顾性推论。此外，论文是由来自中国疾病预防控制中心、湖北省疾病预防控制中心、香港大学等十几个单位的专业人员共同完成。高福则回应称，论文是一篇回顾性分析，而回顾性调查，正是中国疾控中心的职责之一，“找到元凶，回顾性调查，指导未来防控”。

报道说，针对高福是否存在“失职失责”行为，北京才良律师事务所律师王令表示，高福具备双重身份，一方面是中国疾控中心的主任，有一定的行政权力；另一方面，他也是中国疾控中心的专家，负有对疫情作出判断、采取措施的建议的权责。所以责任要从两个方面判断：中国疾控中心有没有过错？高福作为专家有没有过错？如果疾控中心有责任，那么，高福负有领导责任；如果专家有渎职的地方，那么高福负的是直接责任。

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