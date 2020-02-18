新冠肺炎 中共中央军委拟将防疫殉职者应评为烈士 包括李文亮?

中国退役军人事务部、中央军委政治工作部近日联合印发文件，规定医务人员和防疫工作者因履行防控工作后感染新冠肺炎而死亡的，或其他牺牲人员，符合烈士评定条件的，可评为烈士，并获发放褒扬金和抚恤金。同时要求各地深入挖掘烈士在防疫中的事蹟，“讲好英烈故事”，为打赢疫情防控战凝聚精神力量。

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据中国时报今天报道说，中央军委指防疫殉职者应评为烈士。



该报道称，该文件为《关于妥善做好新冠肺炎疫情防控牺牲人员烈士褒扬工作的通知》，指出各地赴湖北参加防疫的人员，直接接触待排查病例或确诊病例，承担诊断、治疗、护理、医院感染控制、病例标本采集、病原检测以及执行转运新冠肺炎患者任务等的，不幸感染身亡，根据《烈士褒扬条例》规定评定，由来源地省级政府评定；参加抗疫的军人和军队社会人员，则由军队相关部门评定批准。

通知亦要求各地要深入挖掘整理烈士在疫情防控工作中的突出事迹，“讲好英烈故事，大力弘扬不怕牺牲、勇于奉献的烈士精神，向疫情中的‘逆行英雄’致敬，为打赢疫情防控阻击战凝聚精神力量，在全社会营造致敬英烈、关爱烈属的浓厚氛围”。

该报道说，通知还要求要落实好抚恤优待政策，及时发放烈士褒扬金和抚恤金，积极展开慰问、悬挂光荣牌等活动，妥善解决烈士遗属的实际困难；要根据当地疫情防控实际情况，采取适当形式展开抚恤优待工作，对疫情较重地区，要通过适当方式随时了解掌握烈士遗属的身体、心理动态及所面临的困难等情况，有针对性地展开心理疏导、提供精准服务。

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