新冠肺炎 官方报告疫情好转 新确诊与死亡人数均连降 组长李克强主持中央疫情领导小组会议

根据中国卫生应急办公室发布最新资料，2月17日当天新增确诊病例1886例，新增死亡病例98例。全国新增病例在上日反弹后再度下降，而湖北以外地区新增病例已降至百例以下，为14日连降。

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据法新社今天报道说，新冠肺炎疫情最新进展中国新增98死亡病例。根据中国卫生应急办公室发布最新资料，2月17日当天新增确诊病例1886例，新增死亡病例98例。新增死亡病例中，湖北占93例，河南3例，河北、湖南各1例。



截至2月17日午夜，累计确诊病例来到7万2436例，累计死亡病例达1868例。



香港有60例，含出院2例，死亡1例；澳门10例。

据路透社说，17日中国大陆新增新冠肺炎确诊病例降至1,886例，湖北以外新增14日连降。



中国国家卫生健康委员会周二公告，截至2月17日24时31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1,886例，新增死亡病例98例（湖北93例，河南3例，河北、湖南各1例），新增疑似病例1,432例。全国新增病例在上日反弹后再度下降，而湖北以外地区新增病例已降至百例以下，为14日连降。



公告显示，当日新增重症病例1,097例，新增治愈出院病例1,701例，解除医学观察的密切接触者27,908人。



官方公告指累计追踪到密切接触者560,901人，尚在医学观察的密切接触者141,552人。



湖北新增确诊病例1,807例（武汉1,600例），新增治愈出院病例1,223例（武汉761例），新增死亡病例93例（武汉72例），现有确诊病例50,338例（武汉37,152例），其中重症病例10,970例（武汉9,222例）。



另外，湖北累计治愈出院病例7,862例（武汉4,219例），累计死亡病例1,789例（武汉1,381例），累计确诊病例59,989例（武汉42,752例）。新增疑似病例788例（武汉340例），现有疑似病例4,194例（武汉1,799例）。



路透社说，中国国务院总理李克强周一主持召开中央应对肺炎疫情工作领导小组会议。会议指出，武汉市和湖北省要继续加大排查力度，扩大床位供给；要统筹疫情防控和经济社会发展，湖北省要继续实施离汉离鄂通导管控，坚决做到内防扩散、外防输出。



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