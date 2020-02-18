新冠肺炎0号病人扑朔迷离又有新人 指不是武汉病毒所

新冠肺炎疫情持续，中国官方通报首宗病例的发病时间是去年12月8日。但外媒报道，国际医学权威期刊《柳叶刀》上月发表论文指出，首名确诊者另有其人，其发病时间是12月1日，是一名70多岁患病在家的脑梗塞患者，无去过华南海鲜市场。该报告令人质疑病毒的源头。

广告 继续浏览后续

据东网今天报道说，新冠肺炎：多位医生联名发表论文指首名确诊者另有其人。

消息说该名患者被送到金银潭医院就医。



该报道说，新冠肺炎疫情持续，官方通报首宗病例的发病时间是去年12月8日。惟外媒报道，国际医学权威期刊《刺针》上月发表论文指出，首名确诊者另有其人，其发病时间是12月1日，是一名70多岁患病在家的脑梗塞患者，无去过华南海鲜市场。该报告令人质疑病毒的源头。



据报道称，“零号病人”对了解病毒的传播路径十分关键，而上述论文由武汉金银潭医院副院长黄朝林等30名医生所扩写，称这个发病时间是通过流行病学调查综合家属回忆得出的结论。



论文作者之一、金银潭医院重症监护房（ICU）主任吴文娟周一（17日）接受外媒采访时表示，该名患者送院前长期患病在家，无去过华南海鲜市场，发病后被送院，病情恶化后于12月29日转入金银潭医院，“他住在离海鲜市场4、5个巴士站的地方，基本上不出门”。



据论文披露，该老人的家人在其发病后，均未出现发烧或呼吸系统症状，其与后来的病人间也没有发现流行病学联系。而在他发病10天后，才另有3人出现相关症状，其中2人也没有华南海鲜市场暴露史。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅