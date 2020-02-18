新泄密资料揭中国官方以信仰定罪拘押维吾尔人

美联社2月17日披露的部分泄密卷宗显示，中国政府至今长达3年，针对新疆维吾尔等穆斯林的强制拘押行动，其主要定罪理由是针对少数民族的宗教信仰。美联社获得的这份资料显示，311名被强制集中拘押者以及与之有关的海外亲属、邻居、朋友等多达2000余人，被详细列明姓名、住址、身份证号码、当事人拘押地点和拘押情况，以及详细家庭关系、宗教信仰、社会背景等。

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据自由亚洲报道称，泄密卷宗曝光：中国政府以信仰定罪拘押维吾尔人。

美联社2月17日披露的部分泄密卷宗还显示，卷宗内容还包括当事人的被拘押理由，以及是否批准释放或何时允许释放等详细信息。

报道说，但该卷宗没有明确相关执行，或负责的政府部门名称。

据报道说，上述信息为中国当局强制关押百多万穆斯林行动中，如何决定收押或释放的标准，提供了至今最为全面和详细的内幕；并且资料显示，中国政府在强制关押穆斯林行动上，并非如其所称的所谓“极端主义”，而是基于民众日常祈祷、礼拜，甚至是否蓄留胡须等宗教原因；而且，在有家庭成员遭到当局强制拘押后，其他亲属被关入集中营的风险也更高。

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