李克强国务院全国禁食野味 被指或难撼民众吃欲

随着中国新型冠状病毒疫情爆发，病毒源头从一开始直指中华菊头蝠，继而到蛇、穿山甲，更流传病毒为武汉P4实验室或武汉疾控中心中泄漏，众说纷纭皆没有答案。中国当局近日下令全面禁止野味买卖，然而这些措施又能否改变中国人多年的“劣恨性”？引疑问。

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据上报今天报道说，中国国务院全面禁售野味，仍难“撼动”民众食用习惯。消息引路透社说，中国人喜好野味的习惯恐怕是肺炎也难以阻止。中国人“民以食为天”，除了创作出不同烹煮的方式，选材亦非常多元化。中国有句话说：“背脊向天皆可吃”，若走进非中国大城市的海鲜餐厅，很容易便看见快成佳肴而正瑟缩在笼中的“野味”。

从1月底开始，中国政府大举派人前往各地，查封买卖野味商店，拘捕700人并检获逾4万只动物，包括松鼠、黄鼬、野猪等野生动物。中国国务院联防联控机制8日新闻发布会上更宣布全面禁止野味交易，并对有关持有者进行停业整顿，涉及野味户逾3700间，并隔离1万6000多个饲养场，又在网络上删除买卖资讯，当中达7.7万条讯息。范围之广可见不少中国人日常离不开吃“野味”。

该报道说，随着时代进步，中国人对野味的关注度提高，那些多年来苦苦呼吁不要吃野味的学者终得到回应，大多年轻一代对野味嗤之以鼻，不少人更赞成永久禁售禁食野味。“有一个陋习是我们什么都吃，我们必须禁食野味，并将吃野味的人送入牢房中”。

尽当局下重典，但山高皇帝远，百姓能不能管却又另一回事，有合法出售驴，狗，鹿，鳄鱼肉牌照的商人龚健（Gong Jian、音译）向《路透》（The Reuters）透露，当市场重开后，很快便会重做生意。龚在内蒙古经营野味肉味实体店，并透过网络平台发售全国，“人们很爱买野味，自用送礼也有，因为若送给人会很有面子”。目前他的野味肉被当局冻结禁卖，放在大型冰柜中保存中，但他却把殖养的鹌鹑已全部宰杀，“现时超商不收购鹌鹑蛋，放在冰柜也会变坏”。

有供应必定源于有需求，不少中国人仍然相信吃野味是对健康无虞，甚至就在疫情爆发的关键时刻，仍有人被揭发偷吃野味。只有一日有他们的存在，如官方所声称武汉肺炎初始爆发点，半公开销卖野味的华南海鲜批发市场，这种模式只会一直存在下去，历史只会不断重蹈覆辙。

上报说，中国当局藉疫情爆发大力宽斧查封野味店。然而借古鉴今，回到2003年SARS疫情时，当时由于盛传果子貍播毒，最后当局大举扑杀及查封野味买卖，尔后又透过中国林业和草原局加强对野生动物监管，最后授权合法饲养及销售54种野生动物，包括象，乌龟和鳄鱼，并批准对濒危物种的繁殖，包括熊，老虎和穿山甲以作保育之用。

不过，当局虽然名义上进行监管有法可依，然而却对肉食黑市，或披着保育之名却实际作销售医用食用的，继续采“睁一只眼闭一只眼”行事。17年过去，历史回转又对中国狠狠上了一课。中国生物多样性保护与绿色发展基金会负责人周晋峰直言，不法之徒只是以保育作幌子进行非法买卖，“中国并没有真正穿山甲养殖场，那些人只是申请许可证后为非作歹”。

该报道说，根据2016年政府记录，单是得到当局批准的野生动物养殖业便年收高达约200亿美元。而据联合国统计，国际非法野生动物买卖，每年高达约230亿美元收入。英国非谋利组织环境调查局（EIA）更直指中国是最大的野味市场，据EIA最新报告指出，由于武汉肺炎爆发，由于在中药角度犀牛角能治疗发烧，在中国和老挝的犀牛买卖不减反增。据中国科学院动物研究所前研究员王汪松坦言，“在许多中国人眼中，动物只是为人类而活，而不是与人类共享地球”。

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