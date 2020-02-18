港台媒均指权威人士分析张晓明将委大任

据港台媒体今天说，向来被香港政界视为中央传声筒之一的全国侨联副主席卢文端，今撰文称据权威渠道得到的讯息解读：前港澳办张晓明的职务变动绝非“降职处罚”，而是因应港澳办升格重组作出的安排，张晓明的工作，中央是肯定的，他在“一国两制”方面深厚的理论功底和丰富的港澳工作经验，依然受到倚重。稍早香港01透露中国高层酝酿设立一国两制委员会机制。

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据中国时报今天报道说，权威人士指张晓明非降职，北京仍倚重。



该报道称，卢文端于明报撰文指出，香港修例风波出现的“黑色暴乱”，对香港的一国两制和中央对港工作造成前所未有的挑战和巨大冲击。这是港澳办升格重组最重要的背景。同时不能离开中美博弈的大背景。中央已将这场暴乱定性为“港版颜色革命”。美国公开推动和支持香港的黑色动乱，并通过《香港人权与民主法案》，为香港激进势力和暴力分子张目，将香港变成牵制中国的棋子。中央必须加强对港工作领导，强力反制以美国为代表的外部势力干预香港事务。

据卢文端表示，港澳办升格重组，是落实十九届四中全会精神，从国家治理层面强化中央对港澳工作的集中统一领导和港澳办的统筹协调功能，表明中央更重视港澳工作。具体来说，有3方面特别值得重视：其一，中央港澳工作协调小组及其属下的小组办公室，原有的协调职能变成领导职能，以加强中央对港澳工作的领导。其二，港澳办有两块牌子，对外是国务院港澳办，对内同时又是中央港澳工作协调小组办公室。港澳办作为中央港澳工作协调小组办公室实体化，职能升格，由国家领导人兼任主任，主政港澳办。

该报道称，其三，针对都属正部级的港澳办主任与香港中联办主任谁大谁小、港澳办与香港中联办谁领导谁的老问题，将港澳办与香港、澳门两个中联办三家实行一体化领导，全国政协副主席夏宝龙出掌港澳办，张晓明改任分管日常工作的副主任，担当常务副主任角色，香港、澳门中联办主任也兼任港澳办副主任，以体现港澳工作一体化领导。

报道称，港澳办升格之后，主任已属国家领导人级别，属于正部长级的张晓明需要改任常务副主任。这是配合港澳办升格调整必须作出的正常安排，这个岗位也是中央港澳工作体制调整后日常运转的中枢环节，根本不是什么“降职处罚”。

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