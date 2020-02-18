特朗普怒摔电话 或指谁用华为就断情报分享

美国驻德国大使格瑞尼尔16日表示，美国总统特朗普已表明要与那些和中国科技大厂华为往来的国家断绝情报分享。格瑞尼尔在推特上写道，特朗普16日在总统专机空军一号上打电话给他，要他提醒盟国，“任何国家若选择使用不值得信赖的5G业者，将大大危及我们在最高层级分享情报和资讯的能力”。此前特朗普上月曾在电话中对英国首相约翰逊决定延用华为“勃然大怒”并挂断电话。

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据世界日报报道，谁敢用华为！特朗普指：断情报分享。

美国的主要欧洲盟国，特别是英国和法国，已表示不会在5G网络建置作业中禁用华为设备，不过会采取限制措施。据说特朗普对英国相当不满。



英国上月28日宣布，允许华为有限度参与英国5G网络建设。英国金融时报透露，特朗普上月曾在电话中对英国首相约翰逊“勃然大怒”并挂断电话。“商业内幕”新闻网站指，后来约翰逊取消了原定3月的华府行，而且在夏天来临前都没有访美计划。

据该报道说，德国政府正在考虑是否让华为参与建设5G网络。南华早报报道说，德国总理默克尔打算让德国电信公司自行选择5G供应商，不过一些内阁阁员反对。默克尔在5G政策方面相当谨慎，忧公开反对华为会激怒北京当局，导致中国报复西门子、大众等在中国有巨大商业利益的德国企业。

美国持续施压盟国，呼吁各国在5G行动数据网络建置过程中禁用华为设备，说全球最大科技公司之一的华为会对国安构成风险。美国国务卿彭佩奥15日在德国慕尼黑安全会议上表示，华为是“中国情报机构的特洛伊木马”。

华为强烈驳斥美方指控，北京当局也曾抨击美国“经济霸凌”。



据该报道说，美国当局14日以共谋诈欺和密谋窃取商业机密等16项新罪名起诉华为，指控华为涉嫌窃取美国企业商业机密“数十年”。此前华为被控窃取美国电信商T-Mobile的商业机密。特朗普政府一直想孤立华为，也努力透过“五眼”资讯分享联盟，希望英国、加拿大、澳洲和新西兰不要和华为合作。但英国选择和华为“有条件”合作，让美国大失所望。

据美国副总统潘斯说，英国如果不改变主意，英美自由贸易协定谈判会有困难，“我们是很想强化两国经济关系，但我们要对约翰逊首相表明，在发展5G的同时，我们的企业要满足美国和英国以及友邦的需求，不能牺牲个人隐私和国家安全，而那是采用华为产品必然的结果，因为中国共产党控制着华为”。

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