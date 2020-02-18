疫情下怪事：全国各地都有人公安局门外“丢下一万元就跑”

大陆在武汉新病毒疫情下出现一股怪现象，全国各地都有人在公安局门外“丢下一万元就跑”。为什么是一万元，为什么一下子冒出这个现象。有分析认为这是大陆民众满腔热血出钱出力救灾，也有人怀疑这是一场“集中造假”的文宣。

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根据大陆网上及搜索引擎的点击发现，丢下一万元就跑的现象，从湖北武汉到湖南长沙、从浙江宁波到江西遂川都有，一万元是大多数人丢下的数目，也有人丢下港币，有人甚至丢下十万元。有网民打趣说，这下子公安可发财了，这么多的一万元。



大陆境外网媒中国数字时代针对这个现象做了一个报导，内容指出突然涌现了这么多新闻写法类似民众热心捐助的报导，而且很多都出现了相同的捐助场景——公安局（而非慈善机构），而民众捐助的方式均是——丢下钱物就跑（做好事不留名），有些捐助的额度完全一致（一万元），有些捐助在同一地点发生多次，这些捐助的最终流向大多是红十字等官方机构。



报导指出，有些报道细节充分甚至包含（过程视频、钱物照片、手写纸条扫描等）。目前尚无明确的证据表明这类新闻的集中出现是媒体基于官方对正能量的新闻需求而“集中造假”、“劣质炒作”，所有的新闻事件中民众的善意、采取的做法也可能是真实的。如是，这样劣迹斑斑的政府如何配得上那么淳朴善良的民众？而假设这类报道真的出于特殊目的而集中造就，那么这样的谎言政府为何还在大难面前欺骗那些容易被感动的民众？



如下是丢下一万元的例子：（一）中安在线｜小伙丢下500个口罩就跑 警方：你“逃跑”的样子真帅。报道事发地：安徽省六安市。1月27日，安徽省六安市公安局裕安分局小华山派出所内，一年轻男子匆忙丢下500个口罩，说了句：“你们辛苦了！”转身就跑。民警急忙追赶，却并未追上，只得用敬礼表示谢意。



（二）澎湃新闻｜男子派出所丢下善款就跑：我是中国人。报道事发地：浙江省桐乡市

1月28日，浙江桐乡。一男子进派出所丢下500元就跑，拒绝透露自己的姓名、身份，只说：我是中国人。民警追上去询问情况，男子称：疫情严重，只想尽自己的微薄之力。



（三）杭州日报｜“麻烦捐给西溪医院” 男子到派出所丢下10万块就跑 报道事发地：浙江省杭州市。【懵了!“麻烦捐给西溪医院” 男子开到#派出所丢下10万块就跑#】今天中午12点半，教导员胡斌正在留下派出所院子里指挥工作，突然门口停下一辆车，跑下来一名男子：“警官你好，我不方便去医院，麻烦你捐给西溪医院，现在他们都在收治肺炎病人，麻烦你啊!”。正当胡斌想领着男子去登记时，男子把厚厚一沓钱往他怀里一丢，坐上商务车就直接走了，留下一脸懵的胡警官，还没见过这么霸气的捐款。经清点一共有10万港币现金!胡斌说，这名男子听起来是杭州口音，那辆白色的车也是杭州牌照，虽然不知道姓名，还是要说一句：谢谢你!靠得牢的!（报道中捐助的币种是港币）



（四）山东教育新闻 ｜ 日照市环卫工在派出所丢下钱转身就跑。报道事发地：山东省日照市

1月31日上午，一位环卫大爷来到日照市东港区西湖派出所，放下一个纸包就跑了，派出所民警打开纸包一看，里面是一摞钱，还有一张纸条，上面写着：急转武汉防控中心，为白衣天使加一点油，我的一点心意。东港环卫。



此外，北京青年报的报导，68岁菜农给民警丢下10000现金就跑，说是给你们买口罩。报道事发地：福建省三明市。2月3日，福建三明一位菜农拦下刚检查完疫情防控的民警，掏出一沓现金给民警，留下一句“给民警买些口罩”后拔腿就跑。民警反应过来后赶紧追出去，拦住他要把钱归还。菜农态度坚决，不肯收钱，匆匆离开。随后民警了解到，大爷68岁，一家7口人，主要经济来源是靠其种菜。

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