美国被指考虑修改规定以切断华为全球芯片供应链 台积电被点名

路透社周二援引两位消息人士的话报道称，美国特朗普政府正在考虑修改监管规定，从而能够阻止中国通讯巨头华为 的芯片供应链，其中包括台积电等华为的芯片供应企业。

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一位消息人士表示，在本周和下周美国的高级别会议上，对与华为的商业往来作出新的限制是选项之一。该消息人士称，相关的芯片规定已在起草，但能否获批还远未确定。据悉，这一举措如若得到批准将对华为及台积电构成打击。台积电是华为旗下海思半导体的主要芯片供应商。同样就这一措施，另一位消息人士称，“他们试图确保不向华为提供他们可能控制的任何芯片。”报道指出，华为处于中美之间争夺全球技术主导权的核心。美国正试图说服其他盟友，特别是欧盟成员国将华为的设备从下一代5G网络的建设中排除，因担心可能被中国用于从事间谍活动。华为方面则一再否认相关指控。报道称，为了限制对华为的芯片供应，美国当局或将修改《外国直接产品规则》，规定一些基于美国技术或软件的外国制产品需受美国监管。

路透社11月曾报导该规定可能被修改。而根据拟议草案，美国政府将强制要求美国芯片制造设备的外国厂商，需先取得美方许可才能供货华为--此举大举扩大了出口管制权限，这则有可能激怒美国全球盟友。据悉，就相关报道美国商务部对此提案不予置评。但商务部的一位发言人称，美国近来对华为的指控，包括串谋盗取商业机密，“重申在考虑许可申请时有必要持谨慎态度。美国仍对华为有很大疑虑。”此外，华为未回复路透社的置评请求。而台积电的一名发言人表示，公司不答覆“假设性”问题，不评论个别客户。

去年5月，美国以威胁国家安全的理由把华为列入“实体控制名单”，其迫使美国公司和外国公司在向华为出售芯片之前必须得到商务部的特别许可。但是，美国政府中的强硬派对供应链中很大一部分并不在美国控制之中而感到不安。中国的光大证券公司去年发布的一份报告说，在芯片制造行业，大部分公司都使用美国公司生产的设备。报告称：“中国没有只使用国产设备的生产线。离开美国设备，中国很难生产任何芯片组产品。”

值得一提的是，有关其他国家是否应信任华为5G设备，将其纳入本国网络升级计划的讨论，也成为了美中两国政府间在国际外交场合交锋的焦点。在刚刚过去的慕尼黑安全会议上，美国国务卿蓬佩奥在讲话中直称，“华为和其他中国政府支持的公司是中国情报机构的特洛伊木马。”同样与会的美国众议院议长佩洛西则在会议中就有关民主制度是否面临危机的讨论会上提出，“中国正在寻求通过电信巨头华为出口它的数字专制主义，威胁对那些不采用其技术的人进行经济上的报复。美国已经将华为视为国家安全的威胁，并将其列入了实体清单，限制它和美国公司的业务往来。”

而同样出席了此次会议的，中国全国人大外事委员会副主任委员傅莹则在2月15日的一场午餐会演讲中表示，美国人声称华为代表了专制体制对民主体制的威胁。中国无意改变美国的政治体制，他们没法复制我们，就像我们没法复制他们一样。她 为，美国人对华为的这种偏执妄想可能是因为他们自己缺乏竞争力。技术是工具，关键在于怎么使用它，技术本身不可能是威胁。

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