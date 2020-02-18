针对禁售传言 特朗普表态：希望中国继续购买美产飞机部件

近日，有关美国政府正在考虑是否阻止通用电气公司继续为中国一款新型客机供应发动机的消息屡经报道。在美中战略和经贸关系微妙的当下，美国总统特朗普周二发推文强调，美国对与包括中国在内的他国之间的商业往来持开放态度。

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消息指，美国正在讨论禁止出售LEAP-1C涡扇发动机给中国，这种发动机是中国商飞公司研制的C919客机的发动机。相关报道认为，此举目的非常明确就是两国贸易和技术方面较量的最新体现。报道称，美国可能还会有对供应给中国商用飞机所需的其他零部件的限制，以打击刚刚起步的中国民用客机工业。分析人士指出，如果美国对C919客机断供发动机，对于C919客机前途将产生非常不利的影响。现在国际上单通道客机发动机基本上被CFM和普惠垄断，如果中方买不到CMF公司研制的新一代大涵道比涡扇发动机LEAP-1C，自然也买不到普惠公司的发动机，后者就是一个美国公司。有报道指，中国国产的航空发动机目前仅完成试制。而多年以来，美国支持美国企业与中国大力推动的本国民航产业展开业务往来。

对于业界的担心，特朗普连发推文表示，美国对商业往来持开放态度。特朗普称，“美国国家安全不可以被当作给那些与美国进行贸易的国家制造麻烦的借口。”他提出，“美国不可以也不会变成一个让那些计划购买美国商品的国家难以打交道的国家，包括永远以美国国家安全为借口在内，因此我们的公司为保持竞争力而离开美国。”他还补充说：“例如，我希望中国够买我们的喷气发动机，我们有世界上最好的喷气发动机。”特朗普又说，看到一些贸易规定正在传阅阶段，包括一些正被国会审议，但他形容有关规定是“荒谬的”。特朗普指出，希望其他地方更容易与美国做生意，而非更加困难。他称，已指示管治团队的每一个人按这个方针办事，无任何借口拒绝。

分析人士指出，显然在处理涉及所谓国家安全的问题与衡量与中国贸易往来，特别是实现其口中“美国至上”以回收全球外散的产业链和增加美国国内就业及经济增长的问题上，特朗普是十分小心翼翼的。例如，他在领导华盛顿于国际场合和盟友之间力阻涉及下一代技术变革华为5G外扩的同时，也不忘发出此般要国家安全和贸易往来两手抓的声音。然而，美国国会中的主流声音是否买账及府院之间在未来就这两大需求的两党合作仍需继续 关注。

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