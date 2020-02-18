钟南山透露首例新冠肺炎尸检“肺部塞满黏液”！ 与非典病毒不一样

武汉金银潭医院16日在武汉同济医学院法医学系教授刘良带领下，顺利完成两例捐赠病逝人体的病理切片，报告最快10天出炉，可望找出病毒致死原因。针对解剖新冠肺炎患者大体的情况，中国工程院院士钟南山透露，新冠肺炎患者肺的表现和SARS有点不一样，“没有严重纤维化，还有大量的粘液。”

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据东森新闻今天报道说，新冠肺炎病患“肺部塞满黏液”！钟南山透露尸检细节：和SARS不同。

新冠肺炎爆发至今，中国相关医疗单位苦等政府公文和家属同意捐赠遗体，无法做病理切片。据《央视》消息，中国终于在2月16日凌晨3时许完成第一例新冠肺炎逝世患者的遗体解剖，并成功拿到新冠肺炎病理。同一日晚间6时45分，中国第二例新冠肺炎逝世患者的遗体解剖工作也在金银潭医院顺利完成，这两具解剖病理目前已被送检。

该报道说，针对解剖新冠肺炎患者遗体的情况，钟南山18日回应，遗体解剖很重要，“17年前SARS的时候，就通过遗体解剖说明了解肺本身病变情况以及肺以外全身脏器被破坏的情况。”据钟南山透露，新冠肺炎患者肺的表现和SARS有点不一样，“并不像我们想像的严重纤维化，现在还没有结果，看起来有一部分肺泡还存在，但是炎症很厉害，有大量非常黏的黏液，这将导致病人的通气不通顺。”他表示，“进一步解剖会说明我们认识这个病的特点，同时要特别注意让患者气道通畅，相关研究还正在进行中。”

该报道说，中国科技部生物中心副主任孙燕荣17日表示，抗疟疾药“磷酸氯喹”具有抗新冠病毒的药效。对此，钟南山认为，磷酸氯喹对冠状病毒有效，真正用在人体的话是在这次疫情中，“根据广东和北京的研究，相当一部分患者在15天之内能使病毒转阴性，现在不可能做严格的临床试验，但和其他药物对比，发热症状和病毒消失时间大概早一天，另外，磷酸氯喹的副作用不算很大，比如患者有消化道症状如腹泻、耳鸣等；总的来说，特效药够不上，但会不会有些帮助？从现有苗头来看，应该是有帮助。”

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