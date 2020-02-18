防范新冠肺炎威胁 俄罗斯宣布20日起禁中国公民入境

自莫斯科方面消息，俄罗斯政府防范新冠肺炎主管部门在周二宣布，俄方将从2月20日起禁止中国公民入境，不过这项措施是暂时性的。

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自新冠肺炎疫情于去年12月出现，并在今年1、2月份肆虐扩散以来，不仅中国国内在从此次疫情的重灾区武汉和湖北开始相继采取严格的旅游和交通管制措施，随着疫情的发展不少国家已经采取了入境管制措施。根据中国国家移民管理局发布的统计数据，截至2月16日，全球133个国家和地区加强了相应措施。其中，绝大多数采取以测量体温、加强问询等方式。美国、澳大利亚、新西兰、朝鲜以及菲律宾等少数国家则实行了针对中国公民在内的入境禁令。不过，包括加拿大、巴基斯坦以及泰国等国明确表示，不会对中国公民或去过中国的外国公民采取限制入境的措施。

据悉，此次选择步美国和朝鲜等国后尘的俄罗斯当局在声明中称，暂时禁止中国公民因工作、私人旅行、教育或观光目入境。俄方政府主管卫生事务副总理戈利科娃（Tatiana Golikova）指出，“2月20日起禁止所有中国公民因工作旅行、私人旅行、教育或观光目的，从俄罗斯边界入境。”与此同时，俄方称，这一禁令将不影响（在俄罗斯）过境的乘客。针对各国相继以防疫为名采取的入境管理措施，世卫组织总干事谭德塞曾在2月3日发言提出，（针对疫情），没有理由就国际旅行和贸易采取不必要的干预措施。他并称，世卫组织随时准备向任何正在考虑采取 些措施的国家提供建议。

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