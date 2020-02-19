中国人民币下滑 兑美元汇率接近破7
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中国新冠肺炎疫情导致经济暂停，人民币对美元汇率下滑，接近破7。据路透社测算人民币对美元的中间价在6.9965元附近，比前一日贬值大约139点。
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路透今天2月19日的消息说，前一天人民币兑美元即期已经破7:CNY=CFXS收报7.0052元，而中间价则为6.9826元。根据定价机制，今天中间价变动中，有226点下跌，反映市场供求影响，另有46点下跌，反映隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数；还有133点上涨，反映的是“逆周期因子”的影响。
中国央行2月19日公布2019年第四季货币政策执行报告表示，新冠肺炎疫情对中国经济的影响是暂时的，有限的，不会影响到国家经济的根本面。中国央行还保证将会加大对新冠肺炎疫情防控的货币信贷支持，比如对相关的企业提供优惠贷款条件。
中国央行在这份报告中还重申，将保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，深化汇率市场化改革，完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率弹性，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器的作用。
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