中国吊销华尔街日报3记者签证 限5天离境

中国当局2月19日宣布吊销《华尔街日报》三名驻北京记者的新闻记者证，同时吊销他们的中国签证，限其5天离境。华尔街日报说，这是后毛泽东时代中国政府首次同时驱逐一家国际新闻机构的多名记者。

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《华尔街日报》中国分社社长郑子扬(Jonathan Cheng)表示，同为美国公民的分社副社长李肇华(Josh Chin)和记者邓超，以及澳洲籍记者温友正(Philip Wen)，被限令在五天内离开中国。



这三名记者因在武汉疫情中，发表一片评论中国政府应对疫情不力的文章，被北京指“种族主义”，受到报复。这三名记者的文章题目说中国是“真正的亚洲病夫”，触怒了北京当局和公众。



据法新社报道，中国外交部发言人耿爽今天在网上记者会解释该事件时，批这个题目有种族主义色彩，追求耸人听闻。耿爽还指责《华尔街日报》拒绝遵照北京的要求道歉。



拥有《华尔街日报》的道琼斯集团首席执行官威廉-刘易斯（William Lewis）传给法新社的一份声明说：“我们用这个文章题目，并没有要冒犯的意思。但无论如何，这个题目显然使中国人感到气恼和担心。对此我们感到遗憾。”他并表示，负责看台的舆论机构与编辑人员是完全分开的。



法新社说“亚洲病夫”一词源自19世纪一些西方人形容当时中国人的术语。被认为在中国使用是很冒犯的。



美国著名大学巴德学院的教授沃尔特-拉塞尔-米德（Walter Russell Mead）撰写的这个专栏，震惊于冠状病毒对中国经济乃至世界构成的风险。他还批评指出新冠病毒去年12月在武汉出现后，中国当局最初的反应太缓慢。



中国外交部发言人耿爽还谴责华尔街日报的这篇文章诋毁中国政府和人民抗击新冠病毒疫情的努力。



同时，中国当局抗议华盛顿对中国在美媒体的新规定。表示不能接受。华盛顿这个新规定将北京在美国办的媒体都视作中共的宣传机构，因此纳入外交使团行列。



《华尔街日报》编辑部负责人威廉-刘易斯（William Lewis）表示，谨请（中国）外交部将签证还给三位记者：李肇华(Josh Chin)，邓超和温友正。



他表示，现在比以往任何时候都需要来自中国的高质量和可信的新闻。而中国当局今天宣布针对我们编辑部记者的决定 ，阻碍了这个任务的实施。



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