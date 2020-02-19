中国官方新冠确诊累计死亡过2000 感染超74000

中国官方周三宣布的最新统计显示，新冠肺炎的死亡人数累计2004人。累计感染确诊病例超74000人。虽然官方报告称，新增病例降至1月29日以来的最低，但据中国媒体透露，武汉储备10万个床位待命，包括1.4万重症病床，显示疫情并不乐观。

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据中国国家卫健委2月19日发布的最新统计，截止2月18日子夜24点，中国内地全境新冠病毒累计死亡病例2004例，累计确诊病例74185例，现有疑似病例5248例。



这个官方统计说，昨天18日一天，新增确诊病例1千7百49例，新增死亡136人（湖北占132人），新增疑似病例1千1百85例。新增重症病例236例，当日新增治愈病例18百24例，解除观察的2万5千014人。



北京的官方报告表示，新增病例降至1月29日以来的最低，湖北以外地区新增病例持续下降，已连降15日。



北京官方疫情报告给外界造成“新增感染和死亡病例正在减少”的印象，其实“新增病例下降”是仍在增加但增加幅度有所下降。



著名湖北作家方方的疫区日记昨天显示，目前网上喊救命的声音基本平息，讨论吃饭的声音增加。她认为，这是外省医疗支援和建立方舱医院隔离更多患者，控制扩大传染，起到了作用。



而武汉疫情前半期，由于当局没有足够准备，在医疗资源严重不足的情况下，出台“居家隔离”政策，导致众多感染者寻医求告无门，惨死街头，或回家感染家人，全家灭门的惨剧（比如湖北导演常凯一家）。



另据中国媒体今日头条报道，武汉在2月20日之前，准备就绪10万病床待命，预示着最近的未来，疫情并不太乐观。

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