中大医学院调查发现只有一成六港人相信政府疫情资讯

林郑月娥政府不但处理反送中示威活动尽失市民信心，导致她个人和政府的民望直线下跌，在处理从去年底至今的武汉新病毒疫情，也是蹩脚得一塌糊涂。根据香港中文大学医学院18日发表的调查报告，港人只有一成六相信政府所发放的疫情讯息。

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由中文大学医学院许树昌教授、黄仰山教授和郭建安教授组成的团队，自爆发武汉新病毒后对港人的“风险观感”、“资讯接收”以及“防御措施”三方面进行调查。其中在“资讯接收”这个环节方面，有99.5%的港人都知道和警惕疫情的发展，并积极发掘更多的讯息，例如有超过80%的人主动找寻最新的感染个案数字和医疗的方法。而港人最信任的资讯，是来自他们的医生（85%），其次就是电台的广播（56%），但只有一成六的人相信政府发放的资讯。



在“风险观感”方面，有88%接受调查的人士认为他们很可能会受到感染，有98%的人相信这种新冠状病毒非常危险，又有98%担心香港会出现社区爆发。



团队以“综合医院焦虑抑郁量表（7或以下为正常、8至10为不正常边缘、11至21为不正常）”测试接受调查人士，结果发现港人得分8.82，属于不正常边缘。



在“防御措施”方面，大概有90%的人已经加强日常生活的卫生习惯，包括戴口罩、洗手以及注重咳嗽和打喷嚏的礼仪，同时又避免前往中国大陆。



至于社交活动的防御措施，例如减少参加群众团体活动、尽量待在家中以及避免搭乘公共交通工具，尽管大家都知道这样减少感染的风险，但却只有36%至86%的人完全可以做到。



许树昌教授表示，私家医生和公立医院可以使用验血方法，及早诊断上呼吸道感染的病人是否感染到武汉新病毒。



黄仰山教授则强调，疫情不断发展之际，及时对社区进行心理评估，可以有助于当局一旦需要介入或研拟进一步分隔的策略。



郭建安教授建议，假如香港出现更多确诊感染个案，政府应该考虑加强社区分隔措施，包括关闭商场和公共服务。



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