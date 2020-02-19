习近平承认早知情 为什么按兵不动

外界一般认为至少在18日前，北京当局并不真正掌握武汉疫情蔓延的情形。然而日前公布的习近平讲话让观察家很茫然。完全不是这样!习近平早就知情。接着而来的疑问是，既如此，北京为什么要等到两个星期以后才下令武汉封城？尤其令人困惑的是，为什么习近平要以第一人称单数表明，是他在亲自指挥对抗疫情？习近平是被迫的吗？因为舆论一直指责他从1月21至2月10日离奇地缺席；或者是他看到了胜利在望，像毛泽东讥讽蒋介石那样，要从峨眉山下来摘桃子了？

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『求是』公开的习近平2月3日的讲话显示，武汉市长周先旺有关十二月份就把疫情上报北京的话相当接近真实。中共总书记习近平在2月3日常委会上亲自表明，他在1月7号已主持常委会讨论了武汉疫情。而那个时候，不要说全中国人民蒙在鼓里，武汉市民绝大多数人都毫无知觉。尽管，武汉卫健委在12月30号发出情况紧急的内部文件，武汉公安局当日拘押了向朋友圈透露新冠病毒情况严重的李文亮医生要其画押认错，1月3号，中国外交部首次通报美国，大约同时，中方通告了世界卫生组织。但是，武汉市面繁荣，人民忙着采购，媒体照旧宣传，一切都很正常。

习近平为什么要说他早已知情？



官媒留中不发？



1月7号那次会议习近平究竟说了什么？部署了什么？没有细节，新华社1月7日报道了习近平主持的常委会，但没有提到关于疫情的一个字。问题出在哪里呢？



北京大学法学院教授贺卫方2月17日写的“惨重的代价能否换来新闻自由？”一文质疑，『求是』发表的习近平讲话强调他不断做出指示批示，部署指导动员抗议疫情，在时间节点上，他最早发出的指示是在1月7日。“我们姑且不说1月7日已经是疫情爆发一个月之后，也难以了解部署、动员的内容究竟如何，一个令人震惊的事实是：1月7日讲话涉及武汉疫情的内容似乎被官媒作了‘留中不发’的处理，外界根本无从知晓。讲话者是否知道他遭到了‘屏蔽’，抑或讲的内容不适合让公众知道？假如最高领导人的讲话也遭到封锁，那‘两个维护岂非笑话？’说到底，根子上在于自由。如果湖北、武汉的报纸、电视可以就疫情进行自由而负责任的报道，何至于依赖这相互诿责的官僚体系？何至于武汉以及全国要这么多的人受感染、遭厄运了!”



过年比防疫更重要？



北京学者荣剑质疑：“1月7日发表指示，而且是对常委会发表指示，问题是发的什么指示，是严加防控，还是说不要让疫情冲了年味？然后是1月20日再次发表指示，可惜来不及了，疫情已成不控之势。23日春节团拜会讲话，对武汉疫情不提一字，直至大年初一，才开始真正重视，这些事亲自指挥亲自部署的时间表，是亲自说的”。胡平则认为1月7日的习近平主持召开的常委会决定的事不公布疫情，当然也就不采取防控大行动(别冲淡了节日的年味)，才耽误了防止疫情扩散的黄金时机。新华社1月7日政治局常委会议的报道，“没有一个字提到疫情。这正好说明习近平当时提的要求就是不要公布疫情，不要搞大动作，所以相关报道才只字不提。”香港『明报』2月17日刊出署名钟仕的评论援引匿名北京消息人士的表述似乎间接坐实了上述分析：习近平在1月7号会上要求“有关措施不要影响节日气氛”。



还有的分析认为存在两种可能，一种是习近平提出要求，但下面不当回事，顺其自然，愈演愈烈；第二种是习近平没有认识到问题的严重性，要求只是轻描淡写，自己也没当回事。但有人质疑，习说出一月七号就指示防疫，说明中共也惧历史铁笔。但是，习插手疫情的重点不是指示控制疫情，而是控制疫情的舆情。结果，耽误了时机。



7号到20号，关键的两个星期，北京似乎什么也没做。根据官媒，13号习近平在中央纪检会上发表讲话，随后出访缅甸，考察云南，好像没有任何大事发生？二十号习近平做了一个简单的批示，武汉疫情正式公开。



习近平2月3日讲话中称，1月22日，他要求湖北对人员全面管控，次日，武汉下令封城。为什么武汉封城之后的严酷日子，他又率领众常委团拜？并在团拜会上一句也不提武汉疫情？为什么他要等到大年初一，全国恐慌，舆论指摘中央领导人不作为的时候才匆匆召开常委会，而且此后又消隐数日？



习近平同日讲话随后提到大年初一那次召开的常委会他如何部署抗疫，并且成立了中央抗疫领导小组，习近平主持常委会，罕见的把抗疫领导小组组长的交到李克强手上。那是25日，武汉封城，湖北封省，疫情已扩展全国，舆论质疑习近平人在何处，为什么不亲临武汉慰问？



习为什么使用我而不是我们



习近平的讲话落脚在年初一以来，他说，“从年初一到现在，疫情防控是我最关注的问题，不断做出口头指示和批示”。这一段表述采取习自述的方式，连续使用第一人称单数，而不是中共领导人重要讲话中通常使用的代表党中央的第一人称复数“我们”，这不是一个常见的用法。中共领导人即便毛泽东，讲话时通常也使用“我们”，而不是“我”，习在这里使用，恐不仅仅有特意表达他“亲自指挥，亲自部署”的意思，有人分析，习近平或有种恐惧感，疫情做得这么大，即使在中央内部，习也开始孤立。这一“我”的流露，不仅披露了习内心的恐惧，但还要霸王硬上弓，以“我亲自”来镇住“我们”，这是否一如学者裴敏欣所分析的“他想要改变一直以来对高层非常不利的叙述”，或者如纽约时报引述专家分析，“似乎是把自己的声誉押在了抗击疫情的结果上”。但恐越抹越黑，却泄露出一个很真实的情况：习是从年初一起也就是一月二十五日起才真正重视疫情，因为这时候不但武汉失控，全中国也失控了。



二十号前 岁月静好 二十号后 人间地狱



年初一前，习近平带领常委参加春节团拜，看文艺演出，发表讲话，一句不提水深火热的武汉人如何抗疫，遭到民间尖锐批评，湖北几千万人悲泣，北京还没有取消春晚这种庆祝升平的盛大晚会。民间怨声四起，习讲话中特意提到“年初一”召开常委会，应是一种对批评他不作为的自卫。



这篇讲话为什么要以这种形式，以“我如何如何”的形式全文刊登，可能同全国人民的愤怒，党内的指责有重大关系。纽约时报的评论认为这是一篇习近平“自卫式”的讲话，法国汉学家高敬文则不认为这是习的权力遭到削弱的表示。

很悖论的是，习把自己如何“亲自指挥亲自部署”从头至尾细讲一遍，同时暴露了另外的隐情，就是他虽然是在第一时间就知道了武汉的疫情，但没有及时作出反应，二十日，他才作出“批示”，又耽误了两周时间。武汉疫情最终发展到不可控的地步，究竟是谁的责任呢？地方官员自有难以逃脱的责任，但正如有的分析所言，习上台以来推行强人治吏策略，全党上下造成一种恐惧文化，地方官员乃至中央常委，人人不敢作为，事事请示，要不贻误时机，要不地动山摇，一刀切，武汉疫情二十号前后的处理正好反映了这种形态，二十号前，岁月静好，二十号后，人间地狱。这一切都是习近平恐怖统治的后果。



习近平在2月3日的讲话里称：“总的看，党中央对疫情形势的判断是准确的，各项工作部署是及时的，采取的举措也是有效的”，习根本否认贻误了时机。



有分析指出，可以想象，新冠病毒如所有疫情一样总有终结的时候，一旦疫情得到控制，党中央要开庆功大会，这一切功劳将归功于“亲自指挥、亲自部署”的习近平。官媒现在已经开始报道习近平亲信应勇如何“改换打法”为习近平亲自部署“得法”铺垫，『求是』发表习的讲话，用途应在此，为日后的庆功做铺垫。但是，揽的权越大，甩不掉的锅也越多。



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