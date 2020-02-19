台湾将钻石公主号邮轮列为疫区撤离作业尊重日方安排

台湾宣布，将钻石公主号邮轮列为「新冠肺炎感染区」，即日起困在船上的台湾乘客想回台，都须依指挥中心安排，统一搭乘包机。钻石公主号原有台湾籍人士共24人，除5人确诊已被送往医院救治，其余19人，台湾已安排华航包机，最快将于21日搭载返台。

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钻石公主号邮轮到今天(19日)已经有542个新冠肺炎的确诊病例，各国纷纷展开撤侨工作，台湾疫情指挥中心副指挥官何启功表示，船上五百多人确诊，属于高风险地区，所有接回来的台湾人必须再隔离十四天。



据透露，这架华航包机如果获准在21日从羽田机场起飞，回到台湾后，会先将19名邮轮旅客送往医院作两次筛检，两次都呈阴性反应，才会转到武汉包机回来的检疫所隔离。



日本方面，从上午10时30分开始，邮轮上第一批500名乘客陆续下船，第一批以没有确诊的老人为主。



台湾驻日代表谢长廷和副代表蔡明耀、横滨办事处处长张淑玲等人今天上午抵达横滨码头，迎接今天可以下船的5位台湾人。



台湾防疫指挥中心指挥官陈时中表示，日本防疫工程浩大，基于互相尊重，因此包机返台的时间等最后细节，还在跟日方磋商中，将尊重地主国的安排。



另外，困在湖北省的台胞九百多人，迄今仍等不到第二架包机，台湾要求派遣华航包机、由台湾检疫人员进行登机检疫，按照弱势优先的名单等。大陆则认为都是弱势优先的名单，只因为台湾刻意阻挠，否则东航包机早已将所有湖北台胞送返台湾。



国台办日前甚至公开质疑台湾所称第一架包机有一名确诊病患的真实性，公开声称，他们已和这位所谓「确诊者」联系，当时他告诉陆方，没有人告诉他被确诊，他也没有住在负压病房，而是和第一架包机的所有台胞在检疫所一起被隔离。台湾迄今尚未公开回应国台办这项质疑，目前湖北和武汉台胞返台作业已呈现僵局。



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