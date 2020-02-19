国际货币基金组织：严重的疫情将导致中国经济增长放缓加剧

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃周三表示，一场持续时间更长、更为严重的疫情将导致中国经济增长放缓加剧、持续时间更长。其全球影响将通过更大规模的供应链中断和更持久的投资者信心下降而得到放大，尤其是如果疫情蔓延到中国以外的地区。受疫情影响，中国将不会派员参加G20财长及央行总裁会议。

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格奥尔基耶娃周三在该组织网站发表一篇博客文章称，如果2019冠状病毒疫情造成的破坏很快结束，国际货币基金组织预计中国经济将很快反弹。其结果将是，2020年第一季度中国国内生产总值增速大幅下降，但全年降幅很小。对其他国家的溢出效应相对较小且持续时间较短，主要反映在暂时的供应链中断、旅游业和旅行受到限制。



她表示，新型冠状病毒疫情是人们所面临的最紧迫的不确定性—— 一场人们在1月份没有预料到的全球卫生危机。这清楚地提醒我们，脆弱的复苏可能会受到意外事件的威胁。 她指出，即使在最好的情况下，预计世界上许多地方的增长率将非常有限。从中期来看，增长预计将保持在历史平均水平以下。

格奥尔基耶娃表示，去年货币宽松政策为全球经济增长增加了约0.5个百分点。作为全球金融危机以来最同步的货币行动的一部分，49家央行降息高达71次，但是全球经济还远没有建立起坚实的基础。虽然一些不确定性已经消退，但新的不确定性已经出现。事实上，不确定性正在成为新的常态。



格奥尔基耶娃表示，美国和中国之间的第一阶段贸易协议消除了一些对全球增长的直接负面影响。国际货币基金组织估计，该协议将在2020年把贸易紧张对国内生产总值水平的拖累降低0.2%，约为总影响的四分之一。 她强调，美中贸易协议仅涉及最近征收的一小部分关税，并规定了中国从美国进口的最低增幅。然而，这些类型的双边管理贸易安排有可能扭曲贸易和投资，同时损害全球增长。



事实上，国际货币基金组织的估计表明，管理贸易条款让全球经济损失了近1000亿美元。 她表示，美中贸易协议没有解决中美之间的许多潜在问题。此外，世界需要一个现代的全球贸易体系，能够释放服务和电子商务的全部潜力，同时保护知识产权。



格奥尔基耶娃表示，本周20国集团财长和央行行长会议将在沙特阿拉伯首都利雅得举行。在面临不确定的经济前景的情况下，本次会议可以在贸易、气候和不平等这三个领域取得进展，为未来行动提供更多确定性。



另据路透社报道，多位官员表示，受新冠病毒疫情影响，中国央行及财政部将不会派官员参加20国集团(G20)在利雅德召开的财长及央行总裁会议。 但一名财政部的官员称，世界银行的中国代表将参加这次会议，会议将于2月22日和23日举行。

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