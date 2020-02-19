封城闭户急 民在疫中泣 方方武汉封城日记灼人

武汉封城至今，亡人日日增加，所在省湖北全境正在严厉“清零”。作家方方身居危城，日夜倾听与自己一同封锁在城中煎熬的市民心声，写成日记，平和文字，怜悯心肠，对隐瞒真相者则痛加鞭笞。官媒禁刊，民间你转我载，不胫而走。

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如要谄媚 也要守个度



人一个接着一个死，未亡人该当何处？当一位作家同行访谈中提到“完胜”二字，方方被激怒了! 她在1月31日日记写道：“武汉都这样了! 全国都这样了!千千万万的人有如惊弓之鸟，更有人命悬一线躺在医院，无数家庭业已支离破碎。胜在何处？完在哪里？”她提醒湖北作家们：“以后你们多半会被要求写颂文颂诗，但请你们在下笔时，思考几秒，你们要歌颂的对象应该是谁。如要谄媚，也请守个度。我虽然人老了，但我批评的气力从来不老。”犀利地剥开谄媚者的画皮。



网管们 难道真想让大家疯掉



谁能想象出身居危城的人是如何体味死亡临近？也许只有同命运者才有最真切的感受。2月9日日记写道：“这几天，死亡者似乎离自己越来越近。邻居的表妹死了。熟人的弟弟死了。朋友爹妈和老婆都死了，然后他自己也死了。人们哭都哭不过来。”““人不传人，可控可防”这八个字，变成了一城血泪，无限辛酸。”作者苦苦追索的是真相，是同城人的苦难感受，她呼吁：“亲爱的网管们：有些话，你们还是得让武汉人说出来。我们都已经被封在这里十多天了，见到那么多的惨绝人事。如果连发泄一下痛苦都不准，连几句牢骚或一点反思都不准，难道真想让大家疯掉？”



不枪毙一批害人精不能平民愤



武汉疫情真相公开后，曾引起世人恐慌，把武汉与瘟疫挂钩者大有人在，谁又能了解武汉人的心灵创伤？ 方方13日的日记写道：“人们需要发泄需要大哭需要痛诉需要安慰。武汉人的痛，不是喊喊口号就能缓解的”。她写道自己的中学同班同学去世，“今天的中学同学班，都在为她哭泣。一向为盛世而高歌的同学们，这次却说，‘不枪毙一批害人精不能平民愤!’”



灾难是火葬场的运尸车



方方记述自己的听闻，描述自己的感受，有人却怒斥她困在家里制造编造恐慌。方方16日日记直面正告：“武汉现在是在灾难之中。灾难是什么？灾难不是让你戴上口罩，关你几天不让出门，或是进小区必须通行证。灾难是医院的死亡证明单。以前几个月用一本，现在几天就用完一本；灾难是火葬场的运尸车，以前一车只运一具尸体，且有棺材，现在是将尸体放进运尸袋，一车摞上几个，一并拖走；灾难是你家不是一个人死，而是一家人在几天或半个月内，全部死光”。“岁月在灾难中没有静好，只有病人的死不甘心，只有亲属的胆肝寸断，只有生者的向死而生。”



“吹哨人”李文亮医生壮年夭折，武汉武昌医院院长刘智明不幸殉职，医护人员在这场拯救行动中付出巨大代价。十八日的方方日记记叙一位医生朋友给她打来的“漫长的电话”，“提到疫情早期医护人员的艰辛。且说抢救一个病人，是要消耗很大体力的。抢救后的防护服上病毒最多，必须马上换掉。早期人力不足，设备不足，真是眼睁睁看见病人痛苦而死，却没有办法。学医的见死人见得多了。但明知可救，却因自己身心疲惫、无力营救；更兼防护设备几乎没有，无法施救。他说，那种难受感你们完全体会不到。”医生是这次疫情中感染很多，付出巨大的一支，从方方笔下，感觉武汉的医生已经尽到了自己的本分。



本是同难人，相煎何太急



方方又提到两天前死去的电影导演常凯，以及常凯的姐姐柳帆，联想起那些攻击她造谣的人，方方说：“今天，特别想说一句放在心里很久的话：中国的那些极左分子，基本上是祸国殃民式的存在。他们太想回到文革，太仇视改革开放。一切与他们观点不同的人，都是他们的敌人。他们成派结帮，对不与他们合作的人进行各种攻击，一轮又一轮。用那种“洒向人间都是恨”的粗暴语言，甚至还有更为卑劣手段，低级到不可思议。只是我特别不明白的是：任他们怎么在网上胡说八道，颠倒黑白，却从来没有人会删掉他们的帖子，也没有人阻止他们的行为。难道他们中有人跟网管官员是亲戚？”



方方当天的日记这样结束：“封城闭户急，民在疫中泣。本是同难人，相煎何太急。”方方到底在指什么呢？她没有多说。湖北这些天发生这么多的事，各位有各位的感受吧。



作家继续写她的封城日记，也许一直写到武汉疫情彻底终结为止。方方19日日记透出一丝希望：“局势依然严重，但是拐点在望”。



根据官方20日数据，全中国死于疫情人数2117，确诊74640；湖北省累计确诊62031，死亡2029；武汉累计确诊45027，死亡1585人。



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