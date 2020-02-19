捷克媒体披露：中国曾就捷克官员访台威胁报复该国企业

布拉格市长赫瑞普与台北市长柯文哲签署协议，布拉格与台北缔结为姊妹市。

法新社引述捷克一家新闻网站19日披露的信息报道，中国驻捷克大使馆曾在一月初致函时任捷克参议院议长，表示，倘若他执意去访问台湾访问，中国将采取报复措施，将不再欢迎捷克企业。台湾外交部发言人19日就此评论说，这表明“一带一路”倡议是掠夺性政策工具。

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捷克新闻网站Czech Aktualne.cz 19日披露一封印章为中国驻布拉格大使馆的信函。这封据悉是发送给捷克总统府的信函，针对时任捷克参议院议长柯佳洛的访问台湾安排表示，中国以及中国人民将不再欢迎随同柯佳洛访台的企业代表。信函指出，那些与中国有经济利益关系的捷克企业将为此次访台安排付出代价。信中还列举了几家与中国有业务往来的企业，捷克汽车制造商斯柯达、乐器制造商佩卓夫钢琴、金融企业捷信集团等企业均榜上有名。

信函日期是今年1月10日。当时，柯佳洛计划今年2月率团访问台湾。但他不幸于1月20日突然逝世。参议院议长是捷克政坛政治地位仅次于总统的第二号人物。柯佳洛本人是捷克政坛很有声望的右翼领导人。

北京方面尚未对捷克媒体披露的相关信函做出反应。

台湾外交部发言人针对中国驻捷克大使馆发出的威胁表示，中国以经贸手段，要挟捷克政府停止与台湾交往，证明“一带一路”是掠夺性政策工具。

自2018年11月布拉格市长选举之后，捷克与中国关系出现紧张。去年10月，新市长贺瑞卜不满北京不断强调“一个中国”原则，宣布结束布拉格与北京的姐妹城市关系，转而与台北缔结友好城市，并于今年1月13日在布拉格与台北市长柯文哲正式就此签署协议。

作为回应，上海于１月１４日宣布解除与布拉格的友好城市关系。

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