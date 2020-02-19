新冠疫情 北京法餐老板娘谈复工

当前新冠病毒肺炎疫情不仅对湖北省造成巨大压力，而且对全中国的经济和中国人的生活都带来巨大影响。由于缺乏人手，许多餐馆依然未能开业，对此，北京使馆区里一家法国餐厅老板娘持乐观态度。

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来自北京的消息显示，在量体温 ̖ 戴口罩暂时成为中国首都民众生活一部分之际，已有2000多名患者病亡的新冠肺炎疫情继续瘫痪中国经济，众多企业和商铺依然未能开张。尽管，北京目前并没有出现疫情高峰，但当局仍然呼吁2200多万城市居民呆在家中。这对中小企业造成重创。

资料图片: 北京三里屯正在消毒的工作人员 摄于 2020年2月13日 Image d'archive: Workers in protective suits disinfect a commercial complex with sanitizing equipment, following an outbreak of the novel coronavirus in the country, in Beijing's Sanlitun, China February 13, 2020. © Reuters 路透社图片

Extrait_CHINE _Enrobé Nicolas 20200219 Desk soir Pékin Enr C21 Son Nadia Bistro "le 108" au micro de RFI français Heike

在中国首都使馆区里一家以经营法国餐知名的西餐厅老板娘Nadia在接受本台法广RFI前常驻北京法语记者Heike SCHMIDT采访时表示，许多企业的雇员仍然未能复工，现在需要耐心。Nadia说 : “只有大约12%的餐馆可以开业。一些餐馆不能开张的原因是由于中国员工无法离开他们的居所。乡间的客车或火车等交通工具实际上仍未正常运营，他们无法离开乡下。这给许多餐馆带来员工问题。还有，中国人不能离开住所，人们呆在家中。人们害怕出门。我们至少损失了75%的客人。在使馆区，知名品牌比如大众汽车 ̖ 标致雪铁龙集团 ̖ 空中客车等也不能经营。所有的办公场所都只是恢复了5%到10%。由于蔬菜的（供应）问题，我们调整了菜单。土豆 ̖萝卜和卷心菜等蔬菜布满了柜台，但鳄梨 ̖ 芒果等来自远方的进口水果，我们没有收到，这有些棘手。希望情况逐步好转。现在需要耐心。我比较乐观。希望逐步平静，然后重新启动。 中国行政当局不能这样停摆数月之久。”

以上是本台法广RFI法语记者Heike对在北京使馆区里经营一家法国餐厅的老板娘采访录音片段。

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