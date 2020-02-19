新冠病毒：法国一华人忧中国父母

生活在法国一名女华人接受本台法语记者采访，担忧被困在中国的父母。

广告 继续浏览后续

新冠病毒的疫情发展依然是国际关注焦点，这位在法国生活的中国女士在接受本台法广RFI法语记者Heike采访时表示，自病毒出现以来，一切都发生了变化，她现在十分担心被困在中国的父母。

CHINE _Enrobé Nicolas 20200219 Desk 1 Chine Coronavirus Enr C11 Jeune femme chinoise à Paris au micro de RFI français Heike

本台法广法语记者介绍说：“通常每年的这个时期，生活在巴黎的这位华人总是从早到晚忙于接待中国客户，但自出现新冠病毒疫情以来，她的日常工作安排发生了很大的变化。她表示，现在处于技术性失业中，中国游客或代表团没有了。在一月底至二月初之间，她有两支代表团取消了原定行程。而让她更加感到担忧的是她的父母生活在本次疫情的中心地区：湖北省，那里有5600万民众依然处于隔离之中。他们无法返回在城里的公寓，他们住所附近发现了多起新冠病毒案例。这位旅法女华人表示，她的爷爷和爸爸目前都被困在湖北省中部的一座小村庄。所有的路都被切断了。他们无法远行。幸好他们预备了许多熟肉干和鱼干，这值得表扬。由于交通中断，这位旅法女华人的母亲则被困在了遥远的广东省。新冠病毒把这家人一分为二。作为一名独生女，接受本台采访的这位旅法女华人只能呆在巴黎，每天通过微信了解情况。”

以上是本台法广RFI法语记者介绍一位父母被困中国的旅法华人采访录音片段。

武汉加油！ «Be strong, Wuhan» (Soyez courageux, Wuhan) pouvait-on lire lors d'une compétition de tennis de table en Allemagne en soutien aux Chinois, le 31 janvier 2020. © Ronny Hartmann / AFP 法新社

相关报导：

中国在新冠病毒威胁下的情人节

武汉肺炎放缓中国的经济与生活

新冠肺炎疫情的“武汉化”处理方式

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅